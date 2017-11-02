Застава Каськіва у Панамі була у 100 разів більше ніж в Україні

02.11.2017

Застава розміром у 160 тисяч гривень – це просто дріб’язок для такої людини, як Каськів. І тому зараз це виглядає як певний «договорняк» і спроба легалізувати Каськіва в Україні. Таку думку висловив народний депутат України Андрій Іллєнко.

«Застава, яку заплатив Каськів і, вірогідно, принаймні на якийсь час закрив питання свого перебування в Україні, – це 160 тисяч гривень. Звісно, я не можу нічого стверджувати, але цілком можливо, що такі гроші Каськів міг витрачати щомісяця тільки на проживання в тій же Панамі. Адже відомо, як наші чиновники звикли жити «на широку ногу», зупинятися у дорогих готелях та харчуватися у ресторанах і тому подібне» – зауважив Іллєнко.

Тому, можливо, припускає депутат, у Каськіва були навіть економічні мотиви повернутися в Україну, заплативши при цьому всього 160 тисяч гривень. А далі гуляти вільною людиною по Києву.

Натомість у Панамі Каськів заплатив 600 тисяч доларів застави за те, щоб вийти.

«Оперуючи такими коштами, які явно є не останніми, 160 тисяч гривень застави – це просто дріб’язок для такої людини. І тому зараз це виглядає як певний «договорняк» і спроба легалізувати Каськіва в Україні. Однак я впевнений, що кримінальна справа проти нього може спокійно тягнутися і далі, у той час як Каськів житиме повноцінним життям», – певен Андрій Іллєнко.