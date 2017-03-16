Заступник голови Полтавської ОДА Пругло задекларував гуманітарний Mercedes, подарований керівництвом

16.03.2017 Поділитися

15 березня 2017 року заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло опублікував електронну Е-декларацію про доходи за минулий рік, в якій вказав гуманітарний Mercedes-Benz E 200, який як інвалід ІІ групи, безкоштовно отримав у вересні 2016.

Пругло на фіолетовому візку в центрі

Олег Пругло отримав елітний Mercedes Benz Е-класу як гуманітарну допомогу з Німеччини. Відповідне Розпорядження голови Полтавської ОДА Валерія Головка «Про визнання легкового автомобіля гуманітарною допомогою» від 12 вересня 2016 року підписав його заступник (і на той час в.о.) Андрій Пісоцький.

За інформацією місцевих ЗМІ, раніше відбулося засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги Полтавської ОДА, де розглянули питання визнання гуманітарною допомогою автомобіля.

Фото ІВ Полтавщина

Членам комісії роз’яснили, що заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло знайшов донора у Німеччині (Дмитра Гельбуха), який у якості гуманітарної допомоги передав автомобіль, що став на баланс Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА. Департамент, у свою чергу, цільовим призначенням передав цей автомобіль Олегу Пруглу в користування терміном на 10 років. Підстава – наявність інвалідності.

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У супровідних документах зазначено, що Пругло для отримання автомобіля надав, зокрема посвідчення разом із вкладкою громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, витяг із акту огляду у МСЕК від 28.12.2010 та медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.

За характеристиками автівки, вказаними у Розпорядженні, ми знайшли ціни подібних моделей на сайті купівлі-продажу транспортних засобів. Ціна такого Mercedes Benz починається від 450 тис. грн.

Загалом же у Пругло задекларував 5 машин. Ще 3 автівки записані на його дружину.

Нагадаємо, у 2006 році Октябрська райрада міста Полтави під керівництвом голови Олега Пругла незаконно виділила земельні ділянки 190 особам в селищі Яр, приміській частині Полтави. З-поміж «щасливчиків» – працівники обласної, міської прокуратур та міліції, чиновники, тощо.

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