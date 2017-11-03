Затримання сина Авакова: татко показав весь спектр свого впливу й адмінресурсу

03.11.2017

Що ж - Чеботаря і Олександра Авакова відпустили під особисте зобов'язання.

Суддя зачитує рішення на фоні неідентифікованого мужика в камуфлі, який з веселим виразом обличчя тусується в залі суду з десятком таких же осіб, яких нібито привів Кива.

А перед тим - масштабне залучення поліції та НГУ для перешкод роботі НАБУ, "мінування" будинку Авакова-молодшого в Харкові під час обшуку, тиск на суд, заклики НФ до послів країн Великої сімки (тут я просто угорів) угомонити НАБУ - нічого не пропустив?

Стільки рухів і спроб поставити на місце НАБУ від ключового поборника законності і монополії держави на насильство. У той час як єдиною адекватною реакцією було спокійно дати справі розвиватись/розвалитись в суді (ідеалісти ще помріяли б про відсторонення міністра, чий син в центрі корупційного скандалу, але це вже надто жирно) - Аваков показав весь спектр свого впливу, адмінресурсу й "мощі", щоби ніхто й ніде не сумнівався у його позиціях, а син і дня не провів в СІЗО.

Після цієї показової гри м'язами і запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання двом із трьох фігурантів справи - мало б слідувати відсторонення міністра від виконання повноважень на час проведення розслідування - як мінімум. Але ж це з області фантастики. Аваков й далі лишатиметься на посаді й використає усі доступні інструменти й сили для розвалу процесу. І це неприпустима жесть, камради, парад лицемірства й феодальних понтів.

Роман Кулик