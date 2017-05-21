Завтра третину Полтави на 3 тижні залишать без гарячої води

21.05.2017 Поділитися

У котельні по вул. Ціолковського розпочинають ремонт, тому подачу гарячої води споживачам припинять, починаючи з 22 травня по 8 червня. Роботу котельні відновлять 9 червня.

За словами головного інженеру «Полтаватеплоенерго» Володимира Пасічка – це найбільша котельня у Полтаві, яка обслуговує мешканців мікрорайонів «Алмазного» та Садів-1, 2, 3. У цих районах проживає третина населення міста.

Тож із 22 травня ці споживачі не отримуватимуть централізоване постачання гарячої води. Виняток – мешканці житлових будинків по вул. Великотирнівській, 14, 18 та вул. Героїв Сталінграду, 7, 9.

Тиждень тому жителям Огнівки (Сади-3), вже відключали гарячу воду через профілактику.

Віктор Карпенко