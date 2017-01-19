Землевпорядники поповнили бюджет Полтавщини на майже 7 млн. гривень

19.01.2017 Поділитися

За минулий рік до бюджету надійшло 6,906 млн. грн. за надані землевпорядниками юридичніта адміністративні послуги.

Про це повідомляють в Головному управлінні держгеокадастру у Полтавській області.

За їх словами, найбільші надходження коштів у розмірі 6 735,248 тис. гривень отримані за надання адмінпослуг, пов’язаних із веденням Державного земельного кадастру. Ще 171,552 тис. грн. надійшло за здійснення державної експертизи землевпорядної документації.

Окрім цього, протягом минулого року Головне управління та територіальні органи Держгеокадастру у Полтавській області надали 265 924 адмінпослуги, з яких 170 041 (це 64% від загальної кількості) громадяни отримали на безоплатній основі.

Відділ моніторингу