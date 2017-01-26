Жертв Голокосту вшанували відеолекторієм

26.01.2017 Поділитися

Близько сотні полтавців доєдналися до відеолекторію пам’яті жертв Голокосту.

27 січня вшановують пам’ять жертв Голокосту, що проходив 1933-1945 рр. Тому у Полтаві проходить низка заходів, пов’язаних з цією трагедією. Історик Тетяна Татаріна розповіла про те, як ця трагедія торкнулася України і чому важливо не допускати подібних помилок у майбутньому.

– За чверть століття Незалежності наше суспільство так і не визначилось у своєму ставленні до тих подій. По-перше – це через радянську «амнезію», де вбиті під час Голокосту євреї могли згадуватись лише як «радянські громадяни», продовжила життя в українському суспільстві й після 1991 року. По-друге – так звана «україноцентрична» парадигма історії, яка пропонується системою освіти, не дає можливості «пересічному українцеві» – випускнику середньої школи – переосмислити події Голокосту як частину вітчизняного минулого – Татаріна.

За словами науковиці, в період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько 3 000 000 мирних жителів, з яких близько 850 000 — 900 000 складали євреї, що проживали в Україні.

Сам захід пройшов у Полтавській обласній бібліотеці імені І. П. Котляревського. До нього долучилося близько сотні містян.

Довідково: Слово «Голокост» походить з англійської мови і означає винищення, всеспалення. У світовій історіографії так прийнято називати геноцид євреїв під час Другої Світової війни, політику так званого «остаточного вирішення єврейського питання».

Віктор Карпенко