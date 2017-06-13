Жевагівські генерали залізорудних кар’єрів

13.06.2017 Поділитися

Настав час, коли пересічні громадяни України отримали вільний доступ до інформації про статки, яку державні службовці всіх гілок влади, народні обранці та керівники місцевих органів самоврядування щороку особисто вносять до е-декларації.

Вивчаючи декларації членів Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та наведену в них інформацію, виникає неабиякий інтерес. Стає незрозумілим, кому реально належать надра, скільки і хто заробляє на полтавській залізній руді.

Заробітна плата Голови Правління Лотоуса Віктора Вікторовича за 2016 рік склала суму 1 861 237 грн, а це понад 155 тис. грн щомісячно.

Заробітна плата заступника Голови Правління з комерційних питань Спатара Дмитра Миколайовича, який також є депутатом Полтавської обласної ради, склала 1 168 460 грн або понад 97 тис. грн кожний місяць. Додатково Спатар отримав гонорар (виплату) 1 017 266 грн від «Ferrexpo», кінцевого власника всіх ГЗК.

Також Спатар виявився кінцевим бенефіціарним власником англійського підприємства CGT Chemical General Trading Ltd, яке має чималий грошевий обіг. Який особистий фінансовий зиск Спатара від діяльності цього підприємства не відомо.

Прикро, що не у всіх членів Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» оприлюднені е-декларації. Розумію, щорічні статки першого заступника Голови Правління Іванова Володимира Станіславовича, заступника Голови Правління з технічних питань Красулі Олександра Сергійовича та члена Правління і головного бухгалтера Вовака Катерини Іванівни теж сягають мільйонних сум.

Для порівняння:

середня заробітна плата учителя в Україні на березень 2017 року складає 3500 грн.

Лікаря – 3200 грн.

Можливо, членам Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» потрібно терміново схаменутися та обмежити себе «коханих» в занадто захмарних щорічних заробітних платах. Хотілось би почути думку членів Наглядової ради, акціонерів та робітників підприємства щодо мільйонних заробітних плат членів Правління, в той час, коли підприємство три роки поспіль збиткове.



Стає зрозумілим, чому Головко та Пісоцький так бурхливо відстоюють інтереси підприємницької діяльності Жеваго та всіляко підтримують його «непрозорий» бізнес.

Хочу нагадати присягу державного службовця, яку Ви особисто давали, коли йшли на державну службу: «Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки»… Тут жодної згадки про підтримку олігархів немає.



Особливу і всіляку підтримку «непрозорої» діяльності Жеваго на теренах Полтавщини можна пояснити хоча б тим, що Головко та Пісоцький готують запасний «аеродром» для працевлаштування із високою заробітною платою на випадок звільнення з посади держслужбовців Полтавської ОДА.

Цинічні знущання Жеваго над Пісоцьким і Головком не мають меж. Як приклад, виступ ВІА «Білий Пісок» на шабашках у своєї тещі на «Сорочинському Ярмарку» під фонограму з метою підзаробити грошенят. Головне – щасливо посміхатися й махати пальцями над струнами гітари.

Щодо декларації керівника Благодійного Фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» та депутата Полтавської обласної ради Мінязева Вячеслава Даниловича, то виникає лише одна пропозиція. Чому не зробити вашим основним місцем роботи те, де ви працюєте за сумісництвом (річний дохід 111 923 гривень)? А основне ваше місце роботи (річний дохід 47 796 гривень) зробити роботою за сумісництвом… Бо дивно виходить, коли на основній роботі заробляють менше чим на підробітках.

Олег Підгорний