Жеваго, «сусіди» Жеваго, Фонд Жеваго – хто нажився на німецьких прокладках і макаронах

09.03.2017 Поділитися

Благодійний Фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» (далі БФ «ПГЗК») з м. Горішні Плавні на Полтавщині отримав гуманітарну допомогу від німецької благодійної організації «Helping Hands e.V.» у 2015-2016-рр. Серед іншого там були трикотажні вироби, побутові прилади, спортивний і медичний інвентар, харчові продукти (макаронні вироби), велосипеди, дитячі товари, гігієнічні прокладки, дамські сумки тощо. Доля гуманітарки дуже цікава. Більшу її частину БФ «ПГЗК» пожертвував для організацій наближених до себе і Горішньоплавнівської міськради. Деякі громадські організації (далі ГО), які отримали благодійний вантаж, зареєстровані за адресою м. Горішні Плавні, пр. Героїв Дніпра, 23 А. Зовсім випадково БФ «ПГЗК» має таку саму реєстрацію.

За отриманим Народною Радою міста Полтави з власних джерел звітом «Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою» за 2016 рік, яку надавав БФ «ПГЗК» до контролюючих органів, розподіл продукції був проведений непрозоро та поміж прихильників Костянтина Жеваго, одного з впливових засновників Фонду, народного депутата України, головного керівника компанії «Ferrexpo plc», що контролює діяльність Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК.

Костянтин Жеваго

Із 20 організацій і закладів, між якими було розподілено гуманітарну допомогу, щонайменше 5 – наближені до Жеваго і міської влади Горішніх Плавнів.

№1

Під №3 у звіті розподілу фігурує ГО «Незламні духом» (зареєстрована в Горішніх Плавнях на квартирі однієї із засновниць – Непомнящих Таміли Іванівни). За постановою Полтавського окружного Адміністративного суду від 2 липня 2015 року діяльність «Незламних духом» припинено через претензії з боку ДФС. Постанова суду підлягала негайному виконанню від 17 липня того ж року. На офіційному сайті Мін’юсту зазначалося, що дане ГО з 8 липня було в стані припинення діяльності. Попри це керівник БФ «ПГЗК» Вячеслав Мінязев надав майже тонну допомоги ліквідованому об’єднанню 28 вересня 2015 року – за 2,5 місяці після фактичного закриття організації.

№2

Наїзд ДФС, щоправда, не зламав духу засновників вищезгаданого ГО. Вони виправдали свою назву й 19 квітня 2016 року заснували (знову ж на квартирі Непомнящих) нове об’єднання з дуже схожою назвою – ГО «Непереможні». І у відповідності до звіту (позиція №19) отримали понад 1,5 тонни благодійного вантажу 26 липня 2016 року. Дивний збіг обставин, чи не так?

№3

Щасливими власниками подвійної партії гуманітарки стала ГО «Учасники бойових дій на Сході України» (у звіті під №4, 18). 28 вересня 2015 року вона отримала майже 1,9 тонни допомоги, а 26 липня 2016 – ще 350 кг.

У засновниках і керівниках цієї ГО фігурує Бегейма Кирило Анатолійович, який зовсім «випадково» є членом Горішньоплавнівського міськвиконкому і має відношення до ресторану «NautiLus».

Найцікавіше, що цей ресторан розташований по пр. Героїв Дніпра, 23 А – там же, де і БФ «ПГЗК».

Постає питання до керівника Фонду Мінязева, чи смакують гуманітарні німецькі макарони в «NautiLus»?

Допомога учасникам бойових дій на Сході України в умовах війни – це свята справа. Але дивним видається, що наших бійців Жеваго через БФ «ПГЗК» підтримував німецькою гуманітаркою. Тоді як у 2015 році відправив майже 500 млн грн на Стаханівський вагонобудівний завод (Луганська обл.) та в дочірнє підприємство, які уже рік як перебували на непідконтрольній Україні території.

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№4

Значна кількість допомоги – майже 2,3 тонни – надійшла до ГО «Соціальна підтримка» (у звіті № 8), що також випадково зареєстрована на адресі пр. Героїв Дніпра, 23 А.

Одна із засновниць даного ГО є Пушенко Ольга Леонідівна. Вона ж водночас засновник і керівник ПП «Монітор н’юз» з реєстрацією все на тому ж пр. Героїв Дніпра, 23 А.

Підприємство Пушенко видає місцеву щомісячну газету «Хроніки тижня» з накладом 15 тис. примірників, що є офіційним акредитованим ЗМІ Горішньоплавнівської міськради.

На шпальтах безкоштовних «Хронік тижня» возвеличується діяльність керівництва ПрАТ «Полтавський ГЗК», нардепа Жеваго та міської ради.

Окрім цього Пушенко є головою правління БФ «Комсомольський характер», що зареєстрований у м. Київ… Поближче до Жеваго?

Доводимо до відома Ользі Леонідівні, що в своїй діяльності як голови правління БФ вона має керуватися Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Ст. 17 цього Закону говорить, що «інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею».

№5

Під останнім №20 у звіті зазначено Дмитрівську сільську раду Горішньоплавнівського району. Їй, щоправда, перепало всього тільки 459 кг з німецького гумконвою, але факт самого потрапляння сільради в список «щасливчиків» зайвий раз демонструє зв'язок Біланівського ГЗК, його Фонду із керівником сільради – Антоніною Іванівною Прядко, матір’ю депутата Полтавської облради і керівника комунальним фармацевтичним підприємством «Полтавафарм» Валерія Прядка.

Видання писало, що сільська голова Прядко організувала у селі Кияшки (перебуває в підпорядкуванні Дмитрівської сільради) будинок захищеної старості у якості ГО зі статутним капіталом 0.00 грн, очолювану сином.

Такий крок дозволив обійти (чи як сказала Антоніна Іванівна, «обхитрити») законодавство, що не передбачає функціонування будинку престарілих у сільській місцевості.

На сайті «Ferrexpo» у розділі «благодійність» розміщені фото ГО «Будинок захищеної старості».

Таке спонсорування вигідне Жеваго хоча б з того, що в підпорядкуванні Дмитрівської сільради перебувають села Базалуки, згадувані Кияшки, Колгоспна Гора, Кузьменки, Солонці та Волошине. Усі вони розташовані у прикар’єрній зоніПолтавського ГЗК. А з такими громадами підприємству треба підтримувати гарні стосунки, бо в разі відселення краще зам’яти справу «по-хорошему». Інакше може вийти неабиякий конфлікт, як у с. Бондарі Козельщинського району.

Оприлюднена нами інформація підтвердила факти непрозорої діяльності БФ «ПГЗК», наявність якої ми припускали в статті «Благодійність» як сумнівна схема Жевагівського фонду».

Нагадаємо, у 2015 році Фонд окрім німецької гуманітарної допомоги отримав також 100 000 $ від японського гранту «Кусаноне». Кошти здебільшого були витрачені на виборчому окрузі Костянтина Жеваго.

Уважати публікацію офіційним зверненням до ДФС, ГПУ, СБУ, НАБУ, ГУ НП у Полтавській області.

Олег Підгорний, заступник голови Народної Ради міста Полтави