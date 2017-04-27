Жінки з Полтавщини підтримують жінок-переселенок

27.04.2017 Поділитися

Полтавська громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» у рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО», який реалізується під патронатом Радника Мінсоцполітики з питань ВПО по Полтавській області Вікторії Курилко за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, провела три триденних тренінги з жіночого лідерства, підприємництва та гендерних ініціатив для жінок – внутрішнього переміщених осіб (ВПО) з восьми областей України (Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Сумська, Дніпропетровська, Черкаська, Донецька та Миколаївська).

Під час тренінгу учасниці мали можливість отримати відповіді на свої питання, поділитися та обговорити складні випадки, з якими стикалися. За допомогою професійних тренерів жінки пройшли експрес-курс підприємництва – «Від ідеї до успішного бізнесу», отримали інформацію про можливості фінансової підтримки та ознайомилися з технологіями створення стартапів і соціальних підприємств.

Навчання мало на меті сприяти виявленню й розвитку лідерських та управлінських якостей жінок-переселенок, підсилити їхню впевненість у собі, налаштуватися на позитивні зміни та досягнення.

За відгуками учасниць, вони отримали актуальну й корисну інформацію, позитивні враження від екскурсії до краєзнавчого музею, відвідування Полтавського обласного музично-драматичного театру ім.М.В. Гоголя.

- Я дуже рада, - каже Вікторія Курилко, - коли теоретичні знання наші підопічні з числа ВПО втілюють у життя. Днями отримала листа від Ольги Скорової, котра до війни жила в Луганську, а у 2014 році змушена була з сім‘єю переїхати до Харкова. Удвох з чоловіком працювали на двох роботах, щоб забезпечити хоча б скромне існування на зйомній квартирі. Однак у січні вона втратила роботу продавця. Та в лютому, знайшовши в соцмережах оголошення про тренінг ГО «Інститут гендерних трансформацій», приїхала на навчання до Полтави.

Ось що пише Ольга: «Це було настільки вражаюче, що я вирішила розпочати свою справу з виробництва меблів. У Луганську я 10 років працювала комерційним директором меблевої фабрики, до цього - директором меблевого магазину, починала з дизайну і складання меблів. Це моє життя. І я дуже вдячна тренерам Вікторії Курилко і Олесі Кобзар за те, що вони допомогли мені побачити нові перспективи, повірити в себе, знайти себе заново, почати жити повноцінно».

Щоб отримати фінансування, Ольга Скорова написала заявку на цільовий грант (бізнес-план) на придбання інструменту й виграла його. Тож початок і основа сімейного бізнесу вже є. Зараз із чоловіком вони укладають договір на оренду приміщення для меблевого цеху й офісу.