Жителі Бережинок виганяють поліцію і вимагають відставки начальника поліції Кіровоградщини

29.06.2017 Поділитися

Селяни виганяють обласну поліцію з Бережинок

Ранок 29 червня почався з того, що знову в Бережинках почав скупчуватись особовий склад Кіровоградської обласної поліції. Жителі села вийшли виказати їм своє невдоволення і вимагали продовжити чергування за межами села, а тут залишити поліцію району.

Після побиття нацгвардійцями селяни не вірять словам поліцейських і вимагають відставки начальника національної поліції Кіровоградської області, мовить Штаб блокади торгівлі з окупантами.

Колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродский, який постраждав вчора під час сутички біля Кропивницького, відрікся від нагороди, яку отримав за службу в Національній гвардії України.

Під час своєї промови чоловік демонстративно викинув нагороду.

«Я вважаю, що люди, які зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії – це злочинці. Тому я як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення – нагороду, якою мене нагородив командувач Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю на хрін цим Нацгвардійцям», – сказав він.

Нагадаємо, у селі Бережинка під Кропивницьким ветеранів добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар» жорстоко побили та «запакували» бійці Нацгвардії, у багатьох з затриманих і побитих серйозні травми – вибиті зуби, травми голови і інше.

Як повідомив ветеран батальйону «Донбас» Євген Шевченко, бійці «Донбасу» і «Айдара» допомогли фермеру з села Бережинка відбити атаку «тітушек», які намагалися здійснити силове захоплення підприємства.

«Рейдери з охоронної компанії «Борисфен», яку контролює народний депутат від «Народного фронту» Юрій Береза спробували захопити головний офіс підприємства, але повстали селяни. Поліція на виклики не приїжджала протягом двох годин. Приїхали вже по факту, коли селяни розбили «тітушок» і власноруч затримали 31 особу», – написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 27 червня.