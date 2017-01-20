Жителі Біликів кличуть говорити про війну зі свинями, погрози та суди

20.01.2017 Поділитися

Жителі смт. Біликів публічно розкажуть про багаторічний конфлікт зі свинями та їх російськими власниками ТОВ «Сільські традиції» на прес-конференції в будівлі Полтавської облдержадміністрації.

Прес-конференція громадських активістів селища Білики Кобеляцького району, які кілька останніх років борються із забруднювачами навколишнього середовища – місцевим свинокомплексом ТОВ «Сільські традиції», відбудеться 23 січня об 11-й годині в ОКІА «Новини Полтавщини».

Державна екологічна інспекція у Полтавській області подала позов до Господарського суду про стягнення з ТОВ «Сільські традиції» 3,63 млн. грн за завдані збитки у вигляді залитих фекаліями 2,5 га земель селищної сільради. Адміністрація підприємства не допускає на територію інспекторів ДАБІ та Держекоінспекції для здійснення перевірок.

Крім цього «Сільські традиції» подало позов на 11 білицьких активістів на загальну суму 11 млн грн за нібито нанесені підприємству збитки під час проведення мирної акції протесту. Справи розглядаються у Шевченківському суді м. Полтави.

Нагадаємо, російські власники підприємства нібито погодили закриття свинокомплексу з 1 квітня цього року. Громада не вірить в цю обіцянку. Люди зазначають, що це вже не перша такого роду заява, яку порушили бізнесмени.

Людмила Кучеренко