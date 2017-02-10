Жителі Миргороду та Горішніх Плавнів заробляють найбільше на Полтавщині

10.02.2017 Поділитися

У Полтавській області найвища середньомісячна заробітна плата у Миргороді, Горішніх Плавнях та Машівському районі. Про це повідомляють у департаменті економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА.

В управлінні зазначають, що найбільша середньомісячна заробітна плата на одного працівника у Миргороді та Горішніх Плавнях – 6 268 грн. У Кременчуці середня зарплатня становить 4 733 грн, а у Полтаві – 4 642 грн. У Гадячі цей показник складає 4 680 грн, а у Лубнах – 3 352 грн.

У статистиці серед районів найвища середня зарплата у Машівському 6 690 грн, Новосанжарському (5 650 грн) та Шишацькому (4 741 грн). Найнижча середня зарплатня в області – Карлівський (3 201 грн), Пирятинський (3 162 грн) та Котелевський (3 146 грн) райони.

Віктор Карпенко