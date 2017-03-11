Жити на проценти: топ-10 вкладників на чолі з Президентом (інфографіка)

11.03.2017 Поділитися

Які українські родини мають найбільше нулів на банківських рахунках? В яких валютах і банках вони зберігають свої мільйони? Експерти з «Народного НАЗК» проаналізували декларації і визначили десятку найбагатших. А очолив її Президент Петро Порошенко разом із родиною.

До списку разом з Президентом увійшли шестеро нардепів, заступник голови НБУ, голови Миколаївської ОДА та Житомирської ОР.

В топ-10 вкладників потрапила лише одна жінка – голова Житомирської ОР та екс-юрист олігарха Костянтина Жеваго – Анжеліка Лабунська.

Нардепа Олександра Супруненко можна назвати найпатріотичнішим в списку, адже він зберігає 72% своїх заощаджень у гривні. А от його колега, Ігор Котвіцький, 55% зі своїх 277 мільйонів зберігає у «Сбербанку». І таке буває.

Отже, топ-10 вкладників з родинами:

Петро Порошенко, Президент України, 633 млн грн.

Віталій Хомутиннік, Народний депутат України, 369 млн грн.

Ігор Котвіцький, Народний депутат України, 277 млн грн.

Олексій Савченко, Голова Миколаївської ОДА, 255 млн грн.

Олександр Супруненко, Народний депутат України, 125 млн грн.

Яків Смолій, Заступник голови НБУ, 115 млн грн.

Юхим Звягільський, Народний депутат України, 109 млн грн.

Анжеліка Лабунська, Голова Житомирської ОР, 98 млн грн.

Олександр Третьяков, Народний депутат України, 97 млн грн.

Олександр Вілкул, Народний депутат України, 80 млн грн.

Загалом, 2 мільярди 158 мільйонів гривень. Або 215,8 млн в середньому на одного.

Для порівняння: 1312 років має відслужити на лінії зіткнення лейтенант із зарплатою 13 700 гривень на місяць, щоб накопичити таку суму.

Аналіз проведено на повному масиві електронних декларацій по 31.12.2016 року включно. Суми, наведені у гривні, можуть бути гривневим еквівалентом інших валют, перерахованих за курсом НБУ станом на 31.12.2016 року.