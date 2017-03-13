Життя після арешту Романа Насірова, або 4 сценарії для ДФС

13.03.2017 Поділитися

В’ячеслав Черкашин, експерт РПР, VoxConnector спеціально для «ОБ»

Після арешту голови державної фіскальної служби Романа Насірова інституційні зміни ДФС на цьому етапі вважаю неможливими. Хибна система не зламана і продовжуватиме існувати.

Наразі можливі кілька варіантів розвитку подій.

Сценарій перший. Реакційні сили впевнено перемагають. На жаль, найбільш ймовірний і найменш бажаний. В.о. керівника Державної фіскальної служби Мирослав Продан працюватиме допоки суд не виправдає Романа Насірова. Реформи, як і раніше носитимуть імітаційний характер для того, щоб замилювати очі МВФ та іншим зовнішнім кредиторам, та заспокоювати активістів.

Сценарій другий. Помірковано негативний. Відбудеться показове покарання Насірова, але конкурс на заміщення вакантної посади пройде по-старому. ДФС очолить несамостійна і політично залежна фігура. Під тиском громадської думки мляво і повільно розпочнуться реформи. Їх ККД схилятиметься до першого сценарію, але у той же час – буде залежати від сили суспільного тиску.

Обидва сценарії не передбачають змін на краще у відносинах платників податків та фіскальної служби.

Сценарій третій. Під тиском суспільного незадоволення, зовнішніх кредиторів та міністра фінансів Олександра Данилюка головою ДФС стане ініціативна, компетентна, компромісна фігура (наприклад, на мою особисту думку, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна або радник президента з питань бюджету Ігор Уманський). ДФС очікує спокійна, неметушлива, в міру радикальна модернізація. Служба фінансових розслідувань буде створена і виокремлена із структури ДФС. Можливе розділення податкової та митної функцій. Рівень корупції і податкового свавілля значно знизиться на нижчих рівнях. Корупція на вищих ешелонах влади як і раніше залишиться, хоча і в значно менших обсягах.

Сценарій четвертий. Сили добра перемагають. Малоймовірний варіант. Він передбачає зміну правил гри, зміну економічного блоку уряду. Проводиться справжня радикальна і ліберальна податкова реформа, а саме реформа аудиту і створення СФР, ми відмовляємось від корупційного механізму відшкодування ПДВ та створюємо незалежний дата-центр (реформа баз даних). Мінфін стане єдиним центром формування фіскальної політики держави, ДФС втрачає право трактування податкового законодавства

Чисельність ДФС у цьому випадку скорочується більше ніж на 30%. Як варіант – відбувається ще одна внутрішня люстрація у податкових і митних органах. Нарешті відбувається професійне реформування митниці.

Але поки що можна говорити про те, що існуюча кадрова традиція навряд чи зазнає змін. Управлінська діагональ завмерла і чекає приходу нового керівника ДФС. Втім, не виключені поодинокі випадки зміни або відсторонення регіональних керівників (нові арешти і затримання, зміна найбільш одіозних фігур).

Бути чи не бути змінам у ДФС – залежить від комбінації двох ключових чинників: політичної волі та настроїв в суспільстві. Подальше проведення реформ з-під палки, під тиском зовнішніх кредиторів та активістів – малоперспективне і контрпродуктивне.