Знову звільнений лікар вчергове подав до суду на кременчуцьку владу

26.12.2016 Поділитися

Екс-головний лікар кременчуцької лікарні №3 Вадим Українець знову подав до суду на тамтешню міськраду, міський відділ охорони здоров'я і Малецького. Вимагає визнати незаконним розпорядження мера про дисциплінарне стягнення, розпорядження про звільнення, поновлення на посаді головного лікаря Третьої міської лікарні. Крім цього, просить стягнути з міськради середній заробіток за час вимушеного прогулу – 150 тис. грн морального збитку і особисто з мера ще 150 тис. грн морального збитку, повідомляє «Кременчуцька газета».

Вадим Українець подав позов до Автозаводського суду м. Кременчука на міськраду, міський відділ охорони здоров'я і особисто мера Віталія Малецького. У своєму позові він пише, що 14 грудня 2016 року цей районний суд прийняв рішення, яким поновив його на посаді головного лікаря Третьої Кременчуцької міської лікарні. В частині поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку рішення суду допущено до негайного виконання.

Після цього до канцелярії Кременчуцької міської ради та управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Вадим Українець подав відповідні заяви про бажання приступити до роботи на посаді головного лікаря Третьої міської лікарні. Але станом на 15 грудня, ніяких дій з боку кременчуцької влади по сприянню Українцю не було виконано.

Того ж днялікар, за усним запрошенням в.о. начальника управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Дмитра Петращука, з'явився в управління охорони здоров'я. Йому було повідомлено про поновлення на роботі та надана для ознайомлення копія розпорядження про відновлення на посаді головного лікаря Третьої міської лікарні Кременчука.

Відразу після цього, Петращук запропонував Українцю надати пояснення з приводу його вказівки з'явитися в управління охорони здоров'я, наданої йому близько 10:00 15 грудня 2016 року.

На той момент Українець не був ознайомлений із розпорядженням про поновлення на посаді і не значився підлеглим Петращука.

Після його пояснень, Дмитро Петращук пред'явив йому розпорядження №624-КО від 15.12.2016 про застосування заходів дисциплінарного стягнення.

У той же час, в тому ж приміщенні з'явився міський голова Кременчука Віталій Малецький, який вручив Українцю розпорядження про звільнення з посади головного лікаря Третьої міської лікарні Кременчука.

Вадим Українець заявив, що вчинення протиправних дій з боку відповідача щодо позивача про незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності та незаконного звільнення з посади, свідчать про упереджене ставлення і спланованість цих дій, їх спрямованість на свою дискредитацію, як керівника, професіонала і людини.

Незаконними діями відповідача, зазначає колишній головлікар, йому завдано значної моральної шкоди. Безпідставне притягнення його до дисциплінарної відповідальності, повторне незаконне звільнення, свідчать про ігнорування відповідачами норм чинного законодавства, нехтування нормами моралі в суспільстві. За його словами, після цього у нього погіршилось здоров’я.

Українець вимагає визнати незаконним розпорядження мера про звільнення, поновити на посаді головного лікаря Третьої міськлікарні, стягнути з Кременчуцької міськради Полтавської області середній заробіток за час вимушеного прогулу з дня незаконного звільнення з посади головного лікаря 15.12.2016 року і до дня поновлення на посаді, стягнути з Кременчуцької міськради Полтавської області завдану моральну шкоду в розмірі 150 тис. грн, стягнути з міського голови Кременчука В. Малецкого за завдану моральну шкоду в розмірі 150 тис. грн.

Як стало відомо «Кременчуцькій газеті», позовна заява Вадима Українця потрапила на розгляд до судді Діни Андрієць.

Відділ моніторингу