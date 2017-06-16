«Золотом та ломом»: у російському храмі приймають пожертви золотими прикрасами

16.06.2017 Поділитися

Інформація про новий спосіб допомоги храму з'явилася на дошці оголошень.

Православний храм в ім'я Святого Преподобного Серафима Саровського на вулиці Ясній в Єкатеринбурзі готовий приймати від парафіян пожертви у вигляді золотих прикрас і брухту.

– Дорогі браття та сестри! Приймаємо пожертви у вигляді золотих виробів, а також лом із записом на поминання, – йдеться в оголошенні, яке висить у їдальні при храмі.

Оголошення парафіяни помітили вранці 16 червня.

У самому приході повідомили, що оголошення дійсно розмістило керівництво приходу, але не змогли пояснити появу такого способу прийому пожертвувань. Але не змогли розповісти, що планують робити з отриманими пожертвами. У парафії пропонують поговорити з настоятелем храму, але він там рідко з’являється.

Відділ моніторингу