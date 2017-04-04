Зупинено злочинні дії крадіїв газового конденсату в Полтавській області

04.04.2017 Поділитися

02.04.2017 року близько о п'ятій годині ранку працівниками управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області спільно з охоронним товариством "Альфа-Щит" при опрацюванні конденсатопроводу ГПУ "Полтавагазвидобування" зупинено спробу крадіжки газового конденсату та затримано автомобіль ГАЗ-53 державний номер 28-61 ЕИ під керуванням мешканця м. Полтава 1966 року народження.

У кузові вказаного автомобіля знаходилося шість пластикових ємкостей об'ємом 1 куб. м кожна та гідравлічні шланги для викрадення газового конденсату.На місце події визвано слідчо-оперативну групу Диканського відділу поліції.

Завдяки професійним діям співробітників кримінальноі поліції та ТОВ "Альфа-Щит" було зупинено злочинні дії крадіїв.