Зупинки з Wi-Fi почали з’являтися у Полтаві

25.01.2017 Поділитися

На зупинці по вул. Сінній, що навпроти університету «Економіки і торгівлі», з’явилася модернізована зупинка.

Там розташований годинник, що вказує час, дату та температуру повітря. Також там розміщена карта прилеглих вулиць з поміткою поточного місцезнаходження.

Висить також табличка з позначкою Wi-Fi. То ж, полтавці можуть безкоштовно користуватися Інтернетом не лише у деяких маршрутних таксі, а й безпосередньо на зупинках.

Нещодавно подібні зупинки почали встановлювати у Дніпрі. Окрім вищевказаних функцій, там працюють обігрівачі і можна заряджати свої телефони.

Віктор Карпенко