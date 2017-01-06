«Зустріч біля каміну» відбулася у Полтаві

06.01.2017 Поділитися

Театр поезії та пісні «Надежды маленький оркестрик» провів у Галереї мистецтв імені Ярошенка для полтавців «Зустріч біля каміну».

Сам концерт відбувся у рамках циклу заходів під назвою «Снился мне сад в подвенечном уборе», що проходять до вшанування пам’яті відомої полтавської акторки німого кіно Віри Холодної.

Разом із глядачами артисти заспівали новорічних пісень, а також найвідоміші романси. Серед виконавців були такі співаки, як Наталія Тихонова, Ігор Нікітін та Михайло Косенко.

Також по вшануванню Віри Холодної відбудеться показ мод одягу в стилі модерн та вечір німого кіно.

Віктор Карпенко