Звернення до ГПУ про злочин керівництва полтавських правоохоронців

12.06.2017 Поділитися

У зв’язку з неприхованим політичним тиском на головного редактора видання «Останній Бастіон» та громадського діяча Геннадія Сікалова, ми починаємо публікацію матеріалів, які мають відношення до розгляду справи з підроблення документів страховою компанією «Залізничні шляхи», щоб уникнути виконання умов договору.

Видання зазначає, що керівництво та окремі співробітники ГУНП Нацполіції Олег Бех, Руслан Бірюков, Сергій Чиж, Олег Максимович, Юрій Сулаєв тощо умисно фальсифікують кримінальну справу з метою матеріального зиску й спробами припинити діяльність одного з небагатьох об’єктивних ЗМІ.

Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, СБУ, МВС, НАБУ, САП, Адміністрації Президента, Тransparency International Ukraine, U.S. Embassy Ukraine.

Далі буде.