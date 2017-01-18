«Звичайне дивовижне» презентували полтавцям в галереї Ярошенка

18.01.2017 Поділитися

В Полтаві презентували виставку робіт фотографа Ельвіри Дутової.

Захід відбувся в Полтавській галереї мистецтв ім. Ярошенка. Під час нього полтавська фотохудожниця розповіла про власні роботи та історію створення експозиції.

За її словами, кожна з робіт є невід’ємним елементом повсякденного життя, проте постає образом чогось незвичайного у людському побуті.

– Кожна з цих робіт відображає певний шматочок з мого життя. Саме тому я і обрала назву «Звичайне дивовижне». Людський побут, іноді, може бути на диво незвичайним і відображати настрій автора, – розповідає митець.

Окрім робіт, які показують радощі повсякденного життя, на виставці було представлено окремий ряд фотографіки пані Дутової.

На захід завітало близько 40 людей, серед яких поціновувачі її творчості, студенти та представники творчих об’єднань міста.

Олександр Гуцул