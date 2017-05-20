Звинувачувальні справи проти Грушевського, Петлюри та Остапа Вишні презентували полтавцям

20.05.2017 Поділитися

Державний архів Полтавської області спільно з обласним Управлінням СБУ, підготували документальну виставку про жертв політичних репресій «Політика Кремля — війна проти власного народу», де розкрита тема гонінь радянської влади за тими, хто чинив супротив режиму. Документи, які були під грифом «Цілковито секретно» – зараз доступні усім.

Організатори представили документи, які показують злочинну сутність більшовицького режиму, встановленого в Україні у 1919-1920 роках. У відкритому доступі накази губернських та повітових органів за 1919 рік про обов’язкову реєстрацію колишніх військовослужбовців, заборону будь-якої національної символіки та введення цензури.

— Як тільки радянська влада почала вкорінюватись на Полтавщині, видавалися накази репресивних органів. Про закриття громадських організацій, облік військовослужбовців, які перебували у загонах Денікіна, Скоропадського і Петлюри, про здачу національної атрибутики тощо, — говорить заступник директора Держархіву Полтавщини Тарас Пустовіт.

На виставкових стендах робітники архіву представили документи зі звинувачувальними справа видатних державних діячів: Михайла Грушевського, Симона Петлюри, Остапа Вишні та інших.

Окремі публікації, як «Викрито націоналіста-ДРУшника», «До кінця викрити рештки націоналістичної контрабанди в педінституті» у газеті «Більшовик Полтавщини» свідчать, наскільки цинічно в тих умовах діяла влада. Дослідники стверджують, що, після публікації звинувачувальних вироків у ЗМІ, людей виключали з партії, позбавляли посад і згодом репресували всю родину.

Також, відвідувачам розповіли історії полтавців, яких репресували безпідставно. Наприклад, двох дітей — Миколу Легенького та Михайла Шаповала — покарали за те, що жартували над політичними діячами. Батька одного з них також засудили до 10 років ув’язнення по звинувачуванню в антирадянській діяльності.

— Хлопців позбавили волі тільки за те, що, свого часу, вони після школи зібралися і намалювали карикатури Сталіна та Блюхера. Діти не знали про те, що цього не можна робити, за що їх притягли до кримінальної відповідальності і засудили до двох років ув’язнення, — говорить адміністратор інформаційно-довідкової зали сектору архівного забезпечення СБУ в Полтавській області Олена Євдокімова.

Виставка розміщені у Полтавському обласному держархіві, де всі охочі можуть ознайомитися зі справами проти політично репресованих за часів СРСР.

Віктор Карпенко