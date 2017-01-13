На підбір 2 працівників для «ПриватБанку» витратили $ 6 млн

13.01.2017 Поділитися

В НБУ витратили близько шести мільйонів доларів (167 млн гривень – ред.) для підбору персоналу в націоналізований «ПриватБанк». Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський.

«За даними моїх джерел, мадам Грицацуєва і Ко витратили з бюджету НБУ 6 млн $ для підбору персоналу в націоналізований «Приват». Всі гроші пішли одній консалтинговій компанії – «Alix Partners» – заявив Дубинський.

За його словами, за цю суму в банк відібрали тільки двох чоловік: головного бухгалтера і заступника голови з IT (Олександр Дрелінг з банку «Аваль»). Всіх інших нібито забракував новий глава «Привату» Олександр Шпалак.

Дубинський додав, що не вірить в те, що НАБУ захоче повернути бездумно витрачені гроші державі.