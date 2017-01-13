Полтавські поліцейські купили «Ниви» у соратника Путіна

13.01.2017 Поділитися

У мережі Інтернет набула широкого розголосу новина, що полтавська охоронна поліція закупила для своїх підрозділів автомобілі «Нива» марки «Лада». Щоб згладити скандал, Управління поліції охорони виправдалася нібито придбали російські«Ниви» в компанії соратника Путина через неможливість замовитисобі бажані «Hummer».

Відомо, що «Лада» проектується та збирається на ПАТ «АвтоВаз» у м. Тольятті (Самарська обл. – прим. ред.), Росія. Дійсно, підприємством володіє франко-японський альянс «Рено-Ніссан», але, за відкритою інформацією з мережі Інтернет, завод має ще одного власника – російську державну компанію «Ростех», створену у 2007 році.

У складі корпорації перебувають такі підприємства, як «Вертолёты России», де виробляють 50% світових воєнно-транспортних вертольотів. ВАТ «Концерн «Калашников»», яке займається збіркою бойової зброї, яка використовується окупантами на Сході України. ВАТ «НПО «Высокоточные комплексы»», де конструюють ракетні комплекси, зенітні ракети та ракетно-артилерійські комплекси для повітряної та морської армії Росії («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»). Це неповний перелік компаній, якими володіє холдинг.

Генеральний директор «Ростеха» – Сергій Чемезов, є одним із соратників Путіна. Він – Член бюро Вищої ради президентської партії «Единая Россия». Раніше обіймав посаду генерального директора «Рособоронэкспорта», яка займається експортом воєнної техніки закордон. За час влади Путіна нагороджений чималою кількістю орденів. Такими, як «За заслуги перед Отечеством» різних ступенів.

Таким чином, полтавська поліція не лише закупила автомобілі країни-агресора, й намагалася виправдатися через це. При цьому, вказуючи власників підприємства, у Нацполіції «забули» про російське коріння «АвтоВазу».

Не дивлячись на те, що в Україні є офіційне представництво «АвтоВазу», але потужності підприємства знаходяться саме в Росії. Одним з власників компанії є член правлячої партії «Единая Россия». То ж, поліція, яка працює за рахунок наших податків, фінансує агресію Росії проти України.

Віктор Карпенко