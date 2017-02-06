«Сльози Милосердя» оббирають полтавців

06.02.2017 Поділитися

Українців стрижуть усі, кому не лінь. Гройсман своїми податками, Порошенко – обіцянками, Розенко – соцвиплатами фейковим переселенцям, Гонтарева – валютними та гривневими махінаціями.

Від «апологетів» схем вирішили не відставати й полтавські торбохвати.

Депутат Полтавської обласної ради Ігор Сірик завів у Полтаву київську фірму ТОВ «ЕТАЛОН-АСП» для повірки водяних лічильників «Полтававодоканалу» у користувачів.

Джерела «Останнього Бастіону» в «Полтававодоканалі» повідомили, що службу повірки лічильників комунального підприємства виселили з приміщення по вул. Спаській, 5 (пам’ятка архітектури, так званий будинок Крупської – ред.). Цей будинок, інше нежитлове приміщення й 800 кв.м. асфальтного покриття в.о. керівника «Полтававодоканалу» Олександр Єгоров із Луганська передав в оренду кишеньковій благодійній організації «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України» зі статутним капіталом в 0.00 грн. Вартість оренди майже 1000 кв.м. із нерухомим майном та пам’яткою в історичному центрі Полтави обійдеться «Сльозам» у смішні 4720 грн на міс.

Олександр Єгоров

За отриманою нами інформацією, Єгоров заключив договір на повірку лічильників із київською компанією ТОВ «ЕТАЛОН-АСП», за нашою інформацією, афільованою з Сіриком і директором «Полтаватеплоенерго» Чернявським. За умовами договору, компанія здійснює повірку лічильників без зняття з систем водопостачання.

ТОВ «ЕТАЛОН-АСП» згідно з договором проведе повірку 6 тис. лічильників за 900 тис. грн на рік. Тоді як загальна кількість абонентів з лічильниками в Полтаві налічує 90 тис. осіб. Оскільки повірка здійснюється раз на 3 роки, існує потреба в щорічній повірці 30 тис. лічильників. Це в 5 разів більше, ніж передбачено договором із київською фірмою.

Ігор Сірик

Стає зрозумілим, що ТОВ «ЕТАЛОН-АСП» буде здійснювати «повірку лічильників» і 24 тис. інших абонентів на загальну суму 4,5 млн грн.

Собівартість такої повірки – 250-300 тис. грн.

Цікаво, що при повірці лічильників представником київської фірми разом із ним буде також задіяний представник «Полтававодоканалу». Робітники підприємства говорять, що куди логічніше було придбати апарат для повірки лічильника без зняття чи взяти його в оренду замість того, щоби щорічно витрачати майже 5 млн грн.

Корупційна схема Головка-Сірика-Єгорова-Чернявського вже напрацьована. Залишилося тільки провести виконавця в крісло. Тим паче, що крізь І етап конкурсу Єгорова протягнули. Без профільної освіти й досвіду роботи на керівних посадах у комунальних підприємствах.

30 січня відбудеться ІІ етап конкурсного відбору на посаду гендиректора КП ПОР «Полтававодоканал».

Звертаємо увагу свідомих полтавців, депутатський корпус Полтавської обласної ради на важливості бути присутніми на другій частині конкурсу для унеможливлення проявів корупційної складової та нищення підприємства членами комісії та окремими зацікавленими посадовцями.