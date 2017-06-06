138 млн грн витратять на ремонт траси між Кременчуком і Горішніми Плавнями

06.06.2017 Поділитися

Також проектом передбачений ремонт мосту через річку Псьол, що пролягає по цій дорозі.

Спочатку оголосили тендер на ремонт цього автошляху на суму 142 млн грн. Його виграв ТОВ «Ростдорстрой», який запропонував суму майже на 4 млн менше, а саме – 138 200 000 грн.

Усі ремонтні роботи, включаючи реконструкція мосту через Псьол, планують завершити цього року. На цій трасі застосовуватимуть нову технологію ресайклінг, яку також застосовують для ремонту доріг по трасі Полтава-Кременчук та в Горішніх Плавнях.

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Віктор Карпенко