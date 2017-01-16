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ОстаннєПолтавиУкраїниСвіту
16 січня 2017
16:32
Голова Полтавської ОДА погруз у «гівняному бізнесі»
15:55
Полтавський письменник презентував збірку гуморесок
13:57
Солодке шахрайство від полтавського «ТанінТорт»
12:16
Історичну експозицію «Народна війна» презентували в Полтавському технічному університеті
12:13
Полтаву перетворюють на філію «Лугандонії»
12:06
49 полтавців звернулися до місцевих пунктів обігріву
10:27
Тінь Мазепи: як гетьман закрив українцям шлях до русифікації
09:08
Майбутнє фермерського руху за фіксованим членством. З аморфними фермерами ніхто не працюватиме
15 січня 2017
19:11
Рослинне рішення проти голоду
18:02
Трампівська невизначеність
14 січня 2017
18:36
65 наказів про видачу землі українським військовим підписали на Полтавщині
14:22
Полтавських школярів ознайомили з європейськими новорічними традиціями
13:44
222 га лісів висадили та 202 га вирубали в «Полтавському лісовому господарстві» у 2016
13 січня 2017
17:10
На «Вечорницях» полтавців пригощали варениками та кашею
16:15
Благодійний дерибан комунальної землі «Полтававодоканалу»
15:24
Близько 11 млн в рік потрібно на утримання кожного лісового господарства Полтавщини
14:58
Виставку власних дитячих іграшок презентували у Полтаві
14:09
На 6,9 млн грн поповнилися місцеві бюджети Полтавщини за адмінпослуги землевпорядників
13:12
Більше 900 тис. грн не вистачило на допомогу хорольським військовим та інвалідам
11:00
Полтавщина у топ-5 областей за вартістю оренди землі
10:26
428 людей скористалися послугами полтавських пунктів обігріву
12 січня 2017
16:50
Унікальні полтавські школи Лохвицького земства представили в київському інституті
16:40
Півмільйона звернень опрацював Полтавський Держгеокадастр із введенням кадастрової системи
15:31
Поліськими щедрівками вітали полтавців зі старим Новим роком
14:40
Полтавські поліцейські закупили «Ниви» у соратника Путіна
16 січня 2017
16:32
Голова Полтавської ОДА погруз у «гівняному бізнесі»
15:55
Полтавський письменник презентував збірку гуморесок
13:57
Солодке шахрайство від полтавського «ТанінТорт»
12:16
Історичну експозицію «Народна війна» презентували в Полтавському технічному університеті
12:13
Полтаву перетворюють на філію «Лугандонії»
12:06
49 полтавців звернулися до місцевих пунктів обігріву
10:27
Тінь Мазепи: як гетьман закрив українцям шлях до русифікації
09:08
Майбутнє фермерського руху за фіксованим членством. З аморфними фермерами ніхто не працюватиме
14 січня 2017
18:36
65 наказів про видачу землі українським військовим підписали на Полтавщині
14:22
Полтавських школярів ознайомили з європейськими новорічними традиціями
13:44
222 га лісів висадили та 202 га вирубали в «Полтавському лісовому господарстві» у 2016
13 січня 2017
17:10
На «Вечорницях» полтавців пригощали варениками та кашею
16:15
Благодійний дерибан комунальної землі «Полтававодоканалу»
15:24
Близько 11 млн в рік потрібно на утримання кожного лісового господарства Полтавщини
14:58
Виставку власних дитячих іграшок презентували у Полтаві
14:09
На 6,9 млн грн поповнилися місцеві бюджети Полтавщини за адмінпослуги землевпорядників
13:12
Більше 900 тис. грн не вистачило на допомогу хорольським військовим та інвалідам
11:00
Полтавщина у топ-5 областей за вартістю оренди землі
10:26
428 людей скористалися послугами полтавських пунктів обігріву
12 січня 2017
16:50
Унікальні полтавські школи Лохвицького земства представили в київському інституті
16:40
Півмільйона звернень опрацював Полтавський Держгеокадастр із введенням кадастрової системи
15:31
Поліськими щедрівками вітали полтавців зі старим Новим роком
14:40
Полтавські поліцейські закупили «Ниви» у соратника Путіна
13:20
За 2016 рік небойові втрати ЗСУ перевищили втрати на фронті
12:43
Камерний хор «Гілея» заспівав для полтавців
12 січня 2017
13:21
«Підняти ціни на бензин може й дурень» – Лукашенко поставив діагноз український владі
11 січня 2017
13:12
115 років тому народився ініціатор створення «Укргазпрому» – підвалин «Укртрансгазу»
10 січня 2017
12:43
Люди мруть від грипу як мухи. Але замість медицини ми фінансуємо величезні зарплати НАБУ і ...
09 січня 2017
11:43
На підбір 2 працівників для націоналізованого «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
27 грудня 2016
12:08
Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн
26 грудня 2016
15:58
Рівень культури політиків України та світу
12:27
Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію
23 грудня 2016
16:23
Корупція в МВС на закупівлях авто
22 грудня 2016
15:01
Голова НБУ Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн – Тарута
11:54
Найбільша «ПРИВАТна» афера незалежності обійдеться в 9 тис. грн кожному українцеві
10:50
Головні фіскали країни влаштували бенкет під час «чуми»
09:04
Показали прірву між зимовою інфраструктурою Львова та Полтави
21 грудня 2016
16:22
Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн
08:43
Куди зникає безкоштовна медицина, ліки, швидкі й виділені на них мільярди
20 грудня 2016
10:34
Чому націоналізували Приватбанк та що буде після цього
13 грудня 2016
13:31
Аваков розвів какофонію в МВС – Могильов
12 грудня 2016
13:44
93% українців не впевнені, чи зможуть оплатити комуналку цієї зими
10 грудня 2016
12:02
Півмільйона за хлібну область. Як торгують посадами в українській поліції
09 грудня 2016
13:48
Нардеп Кулініч «проколовся» з проплаченим мітингом під Радою
08 грудня 2016
12:18
Елла Лібанова: В Україні демографічний потенціал вичерпано. Ми вимираємо вже 50 років
05 грудня 2016
11:49
Як уберегтися від грипу? – поради лікаря-інфекціоніста
30 листопада 2016
15:20
Козацькі пісні Дніпропетровщини включили до Списку ЮНЕСКО
28 листопада 2016
11:03
Оприлюднені імена «катів» українського народу в 30-рр ХХ ст
09:41
Інтернет підірвав розпис у храмі Порошенка
24 листопада 2016
13:19
Андрій Веревський під ковпаком СБУ?
19:11
Рослинне рішення проти голоду
18:02
Трампівська невизначеність
12:49
Більше 45% європейців і 61% британців в очікуванні світової війни – статистика
12:25
Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?
12:01
Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ
16:07
«Вони нам санкції, а ми раз – і довбанули по Сирії» – російські чиновники проспекулювали ...
17:10
Алеппо все ще утримується місцевими захисниками
16:52
Трамп призначив радником з економіки свого недавнього критика Маска
18:59
У США смертельно хвора дитина померла на руках Санта-Клауса
18:47
Чуркін заявив в ООН, що сирійських дітей присипають пилом, щоб видати їх за жертв бомбардування
10:41
Російські війська атакували фосфорними бомбами Тафтаназ у Сирії
11:08
Критик Путіна політолог Піонтовський – у Росії попереду не перебудова, а перестрілка
08:46
Чеченський генерал радянської армії Дудаєв довів, що будь-яке АТО можна закінчити на години
12:00
Німкеня Урсула Хавербек вкотре засуджена за заперечення Голокосту
09:13
Російські військові вбили в Алеппо більше 150 мирних жителів за останні 2 доби
14:52
Російський боєць Нурмагомедов переміг американця Джонсона на турнірі UFC
09:40
Цитати світових класиків як сумний «діагноз» російському суспільству
13:23
Відео дня: Погоня голодних змій за дитинчатами морських ігуан
16:22
Пентагон захопив комунікаційні мережі і систему командування Кремля
19:26
73 роки з дня депортації карачаївського народу
11:56
Путін посварився з екс-президентом Фінляндії через нагадування про російську різанину дітей в Алеппо
09:13
Російські військові розбомбили школу в Ідлібі, вбивши 22 дитини
09:36
Путін розкручує в Росії істерію ядерної війни. Бомбосховища будують в дитячих садах
09:29
Чубайс на росТВ вигукнув «Слава Україні!»
10:18
Світова спільнота закликала Росію зупинити різню в Алеппо
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Полтаву перетворюють на філію «Лугандонії»

Полтаву перетворюють на філію «Лугандонії»

Олександр Лещенко, голова ГО «Громадський майдан Полтавщини» Недавно з’явилося оголошення конкурсу на посаду керівника КП «Полтававодоканал» на сайті Полтавської облради. 17 січня буде представлено кандидатів на посаду керів...

16 січня 2017, 12:13
0
605
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Голова Полтавської ОДА погруз у «гівняному бізнесі»

Голова Полтавської ОДА погруз у «гівняному бізн...

Минулого тижня на нашому сайті з’явилася публікація про злив нечистот у річку Ворскла вантажівкою-асенізатором. Про це видання повідомляв очевидець подій, надавши фотодокази, як нечистоти зливал...

16 січня 2017, 16:32
0
0
«Підняти ціни на бензин може й дурень» – Лукашенко поставив діагноз український владі

«Підняти ціни на бензин може й дурень» – Лукаше...

Штучного підвищення цін на бензин в Білорусі не буде. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на звіті уряду й Національного банку про роботу економіки.Президент гостро відреагував...

12 січня 2017, 13:21
0
77
У Полтаві асенізатори зливають нечистоти в Ворсклу

У Полтаві асенізатори зливають нечистоти в Ворсклу

У річку Ворскла в районі мікрорайону Левада вантажівки-асенізатори зливають нечистоти. Про це «Останній Бастіон» повідомив читач Ігор, надавши світлини з місця події.За його словами, злив відбув...

11 січня 2017, 13:01
0
396
Солодке шахрайство від полтавського «ТанінТорт»

Солодке шахрайство від полтавського «ТанінТорт»

У кондитерському ательє «ТанінТорт» (м. Полтава, вул. Соборності, 46) придумали нову рецептуру торту. Із 2,1 кг ваги – 1,8 – звичайна жирна маса. Ми не змогли не висвітлити факту виготовлення та ре...

16 січня 2017, 13:57
0
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За 8,5 млн грн Горішні Плавні на 90% забезпечили місто LED-освітлюванням

За 8,5 млн грн Горішні Плавні на 90% забезпечил...

Горішньоплавненська міська рада витратила 8,5 млн грн на встановлення економних ламп освітлювання. Завдяки цьому у 90% міста вночі працюють LED-світильники.Як повідомили у тамтешній міськраді жу...

12 січня 2017, 11:37
0
66
Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школярі зможуть відзавтра

Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школяр...

Вартість пробного ЗНО з одного предмета становить 129 грн.З 10 по 31 січня всі охочі старшокласники зможуть подати заявку для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідо...

09 січня 2017, 10:16
0
33
АвтоБовдур
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Телепень на Сенсі BI4155AE
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Попри розбіжності в географії, ландшафтні та мовні особливості, усі пострадя...

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Історія

Мазепа закрив українцям шлях до русифікації

Мазепа закрив українцям шлях до русифікації

Міф про «єдність братніх народів» та меншовартісність так званої «Малоросії» розвінчано ще в одному російському дослідженні. Московське видавництво «АСТ» опублікувало працю Сергія Білякова «Тень Мазепы». Автор досліджує російське сприйняття України на початку ХІХ ст., аналізує творчість Миколи Гоголя та Тараса Шевченка, а також робить екскурси в українське минуле часів Богдана Хмельни...

16 січня 2017

Особистості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу національної творчості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу ...

Центром потвердження й усталення української позиції та прогресивної думки в Україні на поч. ХХ ст. стали Наддніпрянський та Слобідський регіони з центрами в Полтаві, Катеринославі та Харкові. Опріч із Києвом тут зосередилася найбільша кількість української інтелігенції, громадських діячів й свідомого студентства, які просували ідеї національного відродження в усіх сферах, насамперед,...

04 жовтня 2016

Думки

Договірний медичний матч, у якому програють пацієнти-вболівальники

Договірний медичний матч, у якому програют...

Євгеній Гончар, сімейний лікар для  УПТочний і правильний діагноз – це перший крок до одужання.Навчаючись у медичному виші, рано чи пізно задаєшся питанням: "Це що ***** таке?". Адже система підготовки лікарів дуже нагадує потворний радянський монумент у європейській обгортці, що живиться імітацією.Згодом починаєш розуміти, що в медичній освіті йде договірний матч між командою пе...

13 січня 2017

Економіка

Усі розміри соціальної допомоги на 2017 рік

Усі розміри соціальної допомоги на 2017 рік

Усі розміри соціальної допомоги на 2017 рікЗ 1 січня 2017 року прожитковий мінімум однієї особи на місяць становитиме: 1 544 грн., з 1 травня – 1 624 грн., а з 1 грудня – 1 700 грн. Також для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 355 грн., з 1 травня – 1 426 грн., а з 1 грудня – 1 492 грн.Діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня отримають 1 689 грн. та з 1 грудня – 1 860 грн. Працездат...

13 січня 2017

Інтерв'ю
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«Майбутнє фермерського руху за фіксованим ...

«Майбутнє фермерського руху за фіксованим членством» – фермер Галич

Людмила Кучеренко, президент Полтавського обласного медіа-клубу, для «Останнього Бастіону»Розмовляв Микола Марченко27 січня відбудеться обласна конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників ...

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Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» ...

Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» і Полтаву

Журналіст і письменник Олег Криштопа розповів про те, як прийшла в голову ідея про створення книги про івано-франківські 90-ті роки, ...

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Думка полтавців про вибори
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На підбір 2 працівників для «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
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Полтавські поліцейські купили «Ниви» у соратника Путіна
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У Полтаві асенізатори зливають нечистоти у Ворсклу
У Полтаві асенізатори зл...
Позачергове житло й фейкова інвалідність керівника полтавських військових Довженка
Позачергове житло й фейк...
Досягнення
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Виділили землю 239 атовцям

Виділили землю 239 атовцям

Голова Полтавської райради Михайло Кононенко нагородив грамотами земледавців та осіб, що посприяли отриманню земельних ділянок понад 230 атовцям на території ...

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VI польовий сезон розкопок у ...

VI польовий сезон розкопок у Глинську

Інститут керамології НАН України запрошує всіх охочих долучитися до шостого польового сезону на Глинському археологічному комплексі, пам’ятці національного значення ІХ ...

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Європейський щоденник
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31 жовтня, 16:12
Єврощоденник або як в ЄС добувають й зберігають тепло в зимових обійстях?
Гроші – з диму!Українці примудряються спожити удвічі електрики більше, ніж середній норвежець, або ж ...
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24 жовтня, 13:53
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Якось у Каунасі побував на одній дивній вечірці. Зустрілися люди різних вікових категорій й ...
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20 жовтня, 13:11
Тарас Шевченко знову в Вільнюсі!
У середині жовтня дні в столиці Литви Вільнюсі проходили дні культури України. У них ...
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20.05  «Чим більше Ви пишете, тим більше вони починають брати»
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У мережі викладено відео від 8 травня 2015 року, в якому з нагоди девятомайского ...
11.05  ​Дисидентка: «Росія - чортівня і мракобісся РПЦ»
Московська дисидентка Л. Ахеджакова розповіла в інтерв'ю про попів РПЦ (ФСБ) і про свою ...