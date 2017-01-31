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ОстаннєПолтавиУкраїниСвіту
01 лютого 2017
15:13
Тарифи на електроенергію для полтавських підприємців знову підвищили
13:54
350 млн грн витратять на відновлення полтавського аеропорту
13:00
«Ворскла» протистоятиме середняку чемпіонату Чехії
12:45
Полтавці допоможуть постраждалим жителям Авдіївки
12:16
Майже 30 тис. га полтавських земель передали в оренду у 2016
11:50
Рік Японії в Україні почали відзначати у Полтаві
10:58
86 тисяч га землі Полтавщини займають болота
10:34
Володимир Кличко: Я одержимий метою стати триразовим чемпіоном світу
09:47
Лише 10 полтавцям надали допомогу в обігрівальних наметах за добу
09:09
США продовжують стягувати війська до російських кордонів
31 січня 2017
15:17
До 5 мільйонів гривень збільшили Полтавський «Бюджет участі-2018»
14:03
Депутати не погодили креатуру свого голови в крісло «Полтававодоканалу»
13:07
Тероборонці Полтавщини провели польові тренування зі стрільбою
12:40
В історичному центрі Полтави з’являться ще 26 МАФів
12:30
Ганьба: Міськрада не дозволила 38 будинкам переходити в ОСББ
12:12
«Ворскла» вперше перемогла на зборах у Туреччині
11:57
На що міськрада витратить цьогорічний бюджет Полтави
11:51
Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік
30 січня 2017
16:48
Книжкову експозицію про Агатангела Кримського відкрили в Полтаві
16:42
За 88 млн грн на Полтавщині збудують 7 будинків для військових
16:08
Полтавська облрада вчергове відмовила нафтовикам у родовищах
12:33
17 осіб отримали допомогу в полтавських пунктах обігріву
11:47
Колекцію одягу в стилі модерн презентували в Полтаві
10:52
«Гірник-Спорт» на виїзді переграв «Олександрію»
08:51
Особливості проведення податкових перевірок у 2017 році
01 лютого 2017
15:13
Тарифи на електроенергію для полтавських підприємців знову підвищили
13:54
350 млн грн витратять на відновлення полтавського аеропорту
13:00
«Ворскла» протистоятиме середняку чемпіонату Чехії
12:45
Полтавці допоможуть постраждалим жителям Авдіївки
12:16
Майже 30 тис. га полтавських земель передали в оренду у 2016
11:50
Рік Японії в Україні почали відзначати у Полтаві
10:58
86 тисяч га землі Полтавщини займають болота
09:47
Лише 10 полтавцям надали допомогу в обігрівальних наметах за добу
31 січня 2017
15:17
До 5 мільйонів гривень збільшили Полтавський «Бюджет участі-2018»
14:03
Депутати не погодили креатуру свого голови в крісло «Полтававодоканалу»
13:07
Тероборонці Полтавщини провели польові тренування зі стрільбою
12:40
В історичному центрі Полтави з’являться ще 26 МАФів
12:30
Ганьба: Міськрада не дозволила 38 будинкам переходити в ОСББ
12:12
«Ворскла» вперше перемогла на зборах у Туреччині
11:57
На що міськрада витратить цьогорічний бюджет Полтави
11:51
Полтава все ж отримала бюджет на 2017 рік
30 січня 2017
16:48
Книжкову експозицію про Агатангела Кримського відкрили в Полтаві
16:42
За 88 млн грн на Полтавщині збудують 7 будинків для військових
16:08
Полтавська облрада вчергове відмовила нафтовикам у родовищах
12:33
17 осіб отримали допомогу в полтавських пунктах обігріву
11:47
Колекцію одягу в стилі модерн презентували в Полтаві
10:52
«Гірник-Спорт» на виїзді переграв «Олександрію»
29 січня 2017
14:20
Газету про життя переселенців з Донбасу презентували у Полтаві
12:08
Вже 700 людей звернулося до полтавських наметів обігріву
11:49
Полтавцям показали мистецтво «На розломі»
30 січня 2017
08:51
Особливості проведення податкових перевірок у 2017 році
25 січня 2017
16:42
Алі Башир: Володимир Кличко шокує світ 29 квітня
24 січня 2017
15:44
Закон «Про державну мову» зміцнить позиції української мови
09:56
Деньги на Донбасс: 1,5 миллиарда на семинары, миллионы на велодорожки – пилите, «шуры», пилите…
20 січня 2017
14:44
Три кроки для успішної реєстрації на ЗНО-2017
18 січня 2017
10:24
Політичний лузер Пашинський відхрещується свого голосу на плівках – Портнов
12 січня 2017
13:21
«Підняти ціни на бензин може й дурень» – Лукашенко поставив діагноз український владі
11 січня 2017
13:12
115 років тому народився ініціатор створення «Укргазпрому» – підвалин «Укртрансгазу»
10 січня 2017
12:43
Люди мруть від грипу як мухи. Але замість медицини ми фінансуємо величезні зарплати НАБУ і ...
09 січня 2017
11:43
На підбір 2 працівників для націоналізованого «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
27 грудня 2016
12:08
Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн
26 грудня 2016
15:58
Рівень культури політиків України та світу
12:27
Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію
23 грудня 2016
16:23
Корупція в МВС на закупівлях авто
22 грудня 2016
15:01
Голова НБУ Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн – Тарута
11:54
Найбільша «ПРИВАТна» афера незалежності обійдеться в 9 тис. грн кожному українцеві
10:50
Головні фіскали країни влаштували бенкет під час «чуми»
09:04
Показали прірву між зимовою інфраструктурою Львова та Полтави
21 грудня 2016
16:22
Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн
08:43
Куди зникає безкоштовна медицина, ліки, швидкі й виділені на них мільярди
20 грудня 2016
10:34
Чому націоналізували Приватбанк та що буде після цього
13 грудня 2016
13:31
Аваков розвів какофонію в МВС – Могильов
12 грудня 2016
13:44
93% українців не впевнені, чи зможуть оплатити комуналку цієї зими
10 грудня 2016
12:02
Півмільйона за хлібну область. Як торгують посадами в українській поліції
09 грудня 2016
13:48
Нардеп Кулініч «проколовся» з проплаченим мітингом під Радою
10:34
Володимир Кличко: Я одержимий метою стати триразовим чемпіоном світу
09:09
США продовжують стягувати війська до російських кордонів
16:08
Китай перекинув ядерні ракети до кордону з Росією
14:32
Відлупцюю Фергюсона, Макгрегора і не дам Конору матч-реванш – Нурмагомедов
10:10
Паперовий вітряк за 6 грн може діагностувати ВІЛ за 90 секунд
13:24
Китай готується взяти під контроль Сибір і Далекий Схід
16:39
Спецслужби США проводять розслідування зв'язку оточення Трампа з Кремлем
09:26
Розумні люди вимирають – генетики
19:11
Рослинне рішення проти голоду
18:02
Трампівська невизначеність
12:49
Більше 45% європейців і 61% британців в очікуванні світової війни – статистика
12:25
Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?
12:01
Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ
16:07
«Вони нам санкції, а ми раз – і довбанули по Сирії» – російські чиновники проспекулювали ...
17:10
Алеппо все ще утримується місцевими захисниками
16:52
Трамп призначив радником з економіки свого недавнього критика Маска
18:59
У США смертельно хвора дитина померла на руках Санта-Клауса
18:47
Чуркін заявив в ООН, що сирійських дітей присипають пилом, щоб видати їх за жертв бомбардування
10:41
Російські війська атакували фосфорними бомбами Тафтаназ у Сирії
11:08
Критик Путіна політолог Піонтовський – у Росії попереду не перебудова, а перестрілка
08:46
Чеченський генерал радянської армії Дудаєв довів, що будь-яке АТО можна закінчити на години
12:00
Німкеня Урсула Хавербек вкотре засуджена за заперечення Голокосту
09:13
Російські військові вбили в Алеппо більше 150 мирних жителів за останні 2 доби
14:52
Російський боєць Нурмагомедов переміг американця Джонсона на турнірі UFC
09:40
Цитати світових класиків як сумний «діагноз» російському суспільству
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Депутати не погодили креатуру свого ...

Депутати не погодили креатуру свого голови...

Депутатський корпус Полтавської обласної ради на сьогоднішній сесії не підтримав кандидата Василя Воротинцевого на посаду директора КП «Полтававодоканал» строком на п’ять років. Кандидатуру донеччанина Воротинцева погод...

31 січня 2017, 14:03
0
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Політтехнології «Патріотів Решетилівщини» в облраді

Політтехнології «Патріотів Решетилівщини» в обл...

Олександр Лещенко, з циклу «Передвиборчі «каруселі» Полтававодоканалу»В першій статті (на наступний день після І етапу конкурсу на посаду керівника «Полтававодоканалу»), я висловив припущення, щ...

27 січня 2017, 14:44
0
336
Геннадій Сікалов не дав обласній владі вкрасти 76 млн грн

Геннадій Сікалов не дав обласній владі вкрасти ...

Лідер ГС «Останній Бастіон» Геннадій Сікалов не дозволив обласній владі за розпорядженням облдержадміністрації вивести з бюджету області 76 млн. грн на засіданні комісії обласної ради з питань ЖК...

25 січня 2017, 16:16
0
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Вибори-2017 стартували

Вибори-2017 стартували

Не дочекавшись квітня цього року, судді Апеляційного суду Полтавської області та їх харківські колеги розпочали підкилимну боротьбу за посаду голови суду, його заступника та очільників судових п...

24 січня 2017, 16:02
0
858
Як депутати Полтавської міськради й Департамент охорони здоров’я вкрав землю в обласного МСЕК

Як депутати Полтавської міськради й Департамент...

Депутати Полтавської міської ради спільно з керівництвом Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації вкрали земельну ділянку в обласного центру медико-соціальної експертизи по...

24 січня 2017, 11:19
0
209
Жителі Біликів кличуть говорити про війну зі свинями, погрози та суди

Жителі Біликів кличуть говорити про війну зі св...

Жителі смт. Біликів публічно розкажуть про багаторічний конфлікт зі свинями та їх російськими власниками ТОВ «Сільські традиції» на прес-конференції в будівлі Полтавської облдержадміністрації.Пр...

20 січня 2017, 09:51
0
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Полтавська облрада виділила собі на проїзд 1,5 млн грн і… передумала

Полтавська облрада виділила собі на проїзд 1,5 ...

В обласний бюджет на 2017 рік внесли видатковий пункт про виділення коштів на проїзд депутатів у громадському транспорті. Загальна сума – 1 543 892 грн.Чи не завелика ця сума при тому, що більші...

18 січня 2017, 12:42
0
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АвтоБовдур
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Телепень на Сенсі BI4155AE
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Попри розбіжності в географії, ландшафтні та мовні особливості, усі пострадя...

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Історія

Мазепа закрив українцям шлях до русифікації

Мазепа закрив українцям шлях до русифікації

Міф про «єдність братніх народів» та меншовартісність так званої «Малоросії» розвінчано ще в одному російському дослідженні. Московське видавництво «АСТ» опублікувало працю Сергія Білякова «Тень Мазепы». Автор досліджує російське сприйняття України на початку ХІХ ст., аналізує творчість Миколи Гоголя та Тараса Шевченка, а також робить екскурси в українське минуле часів Богдана Хмельни...

16 січня 2017

Особистості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу національної творчості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу ...

Центром потвердження й усталення української позиції та прогресивної думки в Україні на поч. ХХ ст. стали Наддніпрянський та Слобідський регіони з центрами в Полтаві, Катеринославі та Харкові. Опріч із Києвом тут зосередилася найбільша кількість української інтелігенції, громадських діячів й свідомого студентства, які просували ідеї національного відродження в усіх сферах, насамперед,...

04 жовтня 2016

Думки

Договірний медичний матч, у якому програють пацієнти-вболівальники

Договірний медичний матч, у якому програют...

Євгеній Гончар, сімейний лікар для  УПТочний і правильний діагноз – це перший крок до одужання.Навчаючись у медичному виші, рано чи пізно задаєшся питанням: "Це що ***** таке?". Адже система підготовки лікарів дуже нагадує потворний радянський монумент у європейській обгортці, що живиться імітацією.Згодом починаєш розуміти, що в медичній освіті йде договірний матч між командою пе...

13 січня 2017

Економіка

Особливості проведення податкових перевірок у 2017

Особливості проведення податкових перевіро...

З 1 січня 2017 року організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (у тому числі видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати ЄСВ за їх результатами) лише контролюючими органами обласного та центрального рівнів.Водночас уточнено, що документи з ...

30 січня 2017

Інтерв'ю
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В основу полтавського герба лягла ...

В основу полтавського герба лягла печатка Гескада – Малик

Під час презентації власної книги «Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини» геральдист та екскурсовод Микола Малик розповів ...

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«Майбутнє фермерського руху за фіксованим ...

«Майбутнє фермерського руху за фіксованим членством» – фермер Галич

Людмила Кучеренко, президент Полтавського обласного медіа-клубу, для «Останнього Бастіону»Розмовляв Микола Марченко27 січня відбудеться обласна конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників ...

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Думка полтавців про вибори
Проблеми
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На підбір 2 працівників для «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
На підбір 2 працівників ...
Полтавські поліцейські купили «Ниви» у соратника Путіна
Полтавські поліцейські к...
У Полтаві асенізатори зливають нечистоти у Ворсклу
У Полтаві асенізатори зл...
Позачергове житло й фейкова інвалідність керівника полтавських військових Довженка
Позачергове житло й фейк...
Досягнення
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Виділили землю 239 атовцям

Виділили землю 239 атовцям

Голова Полтавської райради Михайло Кононенко нагородив грамотами земледавців та осіб, що посприяли отриманню земельних ділянок понад 230 атовцям на території ...

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VI польовий сезон розкопок у ...

VI польовий сезон розкопок у Глинську

Інститут керамології НАН України запрошує всіх охочих долучитися до шостого польового сезону на Глинському археологічному комплексі, пам’ятці національного значення ІХ ...

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Афіша
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Європейський щоденник
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31 жовтня, 16:12
Єврощоденник або як в ЄС добувають й зберігають тепло в зимових обійстях?
Гроші – з диму!Українці примудряються спожити удвічі електрики більше, ніж середній норвежець, або ж ...
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24 жовтня, 13:53
«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»
Якось у Каунасі побував на одній дивній вечірці. Зустрілися люди різних вікових категорій й ...
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20 жовтня, 13:11
Тарас Шевченко знову в Вільнюсі!
У середині жовтня дні в столиці Литви Вільнюсі проходили дні культури України. У них ...
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20.05  «Чим більше Ви пишете, тим більше вони починають брати»
Буквально вчора у відповідь на публікації «Останнього Бастіону» про хабарників та корупціонерів, редакція отримала ...
11.05  АНТИПЕРЕМОГА: «Європі не свободу ви несли, а геноцид і рабство в 45-му»
У мережі викладено відео від 8 травня 2015 року, в якому з нагоди девятомайского ...
11.05  ​Дисидентка: «Росія - чортівня і мракобісся РПЦ»
Московська дисидентка Л. Ахеджакова розповіла в інтерв'ю про попів РПЦ (ФСБ) і про свою ...