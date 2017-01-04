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ОстаннєПолтавиУкраїниСвіту
09 січня 2017
13:14
Підводні камені «відкритих конкурсів» на керівників комунальних підприємств у Полтаві
13:05
Майже 200 тис. грн виділила Хорольська влада на спорт у 2017 році
12:49
Більше 45% європейців і 61% британців в очікуванні світової війни – статистика
11:43
На підбір 2 працівників для націоналізованого «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
10:46
Оприлюднили розміри державної допомоги полтавцям на 2017 рік
10:16
Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школярі зможуть відзавтра
09:39
32 вантажівки та 2 легкових авто визволили полтавські рятувальники за добу
08 січня 2017
18:08
Державними землями Полтавщини розпоряджатиметься влада на місцях
15:55
Традиційний різдвяний фестиваль стартував у Полтаві
15:41
Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок провели у Полтаві
06 січня 2017
16:30
Юні колядники привітали полтавців з Різдвом театралізованим дійством
14:36
Більше 8 тис полтавських військових отримають 11 тис га землі
13:34
Для залучення інвестицій у село, в Полтаві створюють Агенцію розвитку району
12:52
Полтавських спортсменів Олімпіади в Ріо нагородили та преміювали
11:58
Святвечір: 5 традиційних рецептів куті
09:45
«Зустріч біля каміну» відбулася у Полтаві
05 січня 2017
16:21
На Полтавщині майже відсутня спортивно-реабілітаційна сфера для інвалідів – Сергій Чумак
15:53
Райони Полтавщини отримали близько 2 млн грн орендної плати за землю
14:17
На реконструкцію Розсошенської гімназії в Полтавській райраді вже заклали частину суми
13:42
Цикл виставок до дня народження Льюїса Керрола презентували у Полтаві
12:43
Виставку до 420-ліття з народження Петра Могили презентували в Полтаві
12:32
Музей ялинкових іграшок відкрили у Гребінці
09:04
Укргідрометцентр порадив полтавцям готуватися до похолодання
04 січня 2017
17:13
26 тис. грн для спортивної реабілітації полтавських інвалідів виділила держава у 2016 році
15:59
Лише 0,3% населення Полтавщини зробили щеплення проти грипу
09 січня 2017
13:14
Підводні камені «відкритих конкурсів» на керівників комунальних підприємств у Полтаві
13:05
Майже 200 тис. грн виділила Хорольська влада на спорт у 2017 році
10:46
Оприлюднили розміри державної допомоги полтавцям на 2017 рік
10:16
Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школярі зможуть відзавтра
09:39
32 вантажівки та 2 легкових авто визволили полтавські рятувальники за добу
08 січня 2017
18:08
Державними землями Полтавщини розпоряджатиметься влада на місцях
15:55
Традиційний різдвяний фестиваль стартував у Полтаві
15:41
Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок провели у Полтаві
06 січня 2017
16:30
Юні колядники привітали полтавців з Різдвом театралізованим дійством
14:36
Більше 8 тис полтавських військових отримають 11 тис га землі
13:34
Для залучення інвестицій у село, в Полтаві створюють Агенцію розвитку району
12:52
Полтавських спортсменів Олімпіади в Ріо нагородили та преміювали
11:58
Святвечір: 5 традиційних рецептів куті
09:45
«Зустріч біля каміну» відбулася у Полтаві
05 січня 2017
16:21
На Полтавщині майже відсутня спортивно-реабілітаційна сфера для інвалідів – Сергій Чумак
15:53
Райони Полтавщини отримали близько 2 млн грн орендної плати за землю
14:17
На реконструкцію Розсошенської гімназії в Полтавській райраді вже заклали частину суми
13:42
Цикл виставок до дня народження Льюїса Керрола презентували у Полтаві
12:43
Виставку до 420-ліття з народження Петра Могили презентували в Полтаві
12:32
Музей ялинкових іграшок відкрили у Гребінці
09:04
Укргідрометцентр порадив полтавцям готуватися до похолодання
04 січня 2017
17:13
26 тис. грн для спортивної реабілітації полтавських інвалідів виділила держава у 2016 році
15:59
Лише 0,3% населення Полтавщини зробили щеплення проти грипу
15:30
Полтавський краєзнавчий музей представив нові ціни для відвідувачів
15:12
Епідемія грипу почала вщухати на Полтавщині
09 січня 2017
11:43
На підбір 2 працівників для націоналізованого «ПриватБанку» витратили $ 6 млн
27 грудня 2016
12:08
Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн
26 грудня 2016
15:58
Рівень культури політиків України та світу
12:27
Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію
23 грудня 2016
16:23
Корупція в МВС на закупівлях авто
22 грудня 2016
15:01
Голова НБУ Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн – Тарута
11:54
Найбільша «ПРИВАТна» афера незалежності обійдеться в 9 тис. грн кожному українцеві
10:50
Головні фіскали країни влаштували бенкет під час «чуми»
09:04
Показали прірву між зимовою інфраструктурою Львова та Полтави
21 грудня 2016
16:22
Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн
08:43
Куди зникає безкоштовна медицина, ліки, швидкі й виділені на них мільярди
20 грудня 2016
10:34
Чому націоналізували Приватбанк та що буде після цього
13 грудня 2016
13:31
Аваков розвів какофонію в МВС – Могильов
12 грудня 2016
13:44
93% українців не впевнені, чи зможуть оплатити комуналку цієї зими
10 грудня 2016
12:02
Півмільйона за хлібну область. Як торгують посадами в українській поліції
09 грудня 2016
13:48
Нардеп Кулініч «проколовся» з проплаченим мітингом під Радою
08 грудня 2016
12:18
Елла Лібанова: В Україні демографічний потенціал вичерпано. Ми вимираємо вже 50 років
05 грудня 2016
11:49
Як уберегтися від грипу? – поради лікаря-інфекціоніста
30 листопада 2016
15:20
Козацькі пісні Дніпропетровщини включили до Списку ЮНЕСКО
28 листопада 2016
11:03
Оприлюднені імена «катів» українського народу в 30-рр ХХ ст
09:41
Інтернет підірвав розпис у храмі Порошенка
24 листопада 2016
13:19
Андрій Веревський під ковпаком СБУ?
16 листопада 2016
16:15
Оболонська РДА й управління освіти хочуть викинути на вулицю 200 дітей у Києві
11 листопада 2016
10:00
Гордон попрощався з київською «Солідарністю»
09 листопада 2016
13:22
Аваков тихцем видалив зі свого Facebook пост про «небезпечного маргінала» Трампа
12:49
Більше 45% європейців і 61% британців в очікуванні світової війни – статистика
12:25
Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?
12:01
Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ
16:07
«Вони нам санкції, а ми раз – і довбанули по Сирії» – російські чиновники проспекулювали ...
17:10
Алеппо все ще утримується місцевими захисниками
16:52
Трамп призначив радником з економіки свого недавнього критика Маска
18:59
У США смертельно хвора дитина померла на руках Санта-Клауса
18:47
Чуркін заявив в ООН, що сирійських дітей присипають пилом, щоб видати їх за жертв бомбардування
10:41
Російські війська атакували фосфорними бомбами Тафтаназ у Сирії
11:08
Критик Путіна політолог Піонтовський – у Росії попереду не перебудова, а перестрілка
08:46
Чеченський генерал радянської армії Дудаєв довів, що будь-яке АТО можна закінчити на години
12:00
Німкеня Урсула Хавербек вкотре засуджена за заперечення Голокосту
09:13
Російські військові вбили в Алеппо більше 150 мирних жителів за останні 2 доби
14:52
Російський боєць Нурмагомедов переміг американця Джонсона на турнірі UFC
09:40
Цитати світових класиків як сумний «діагноз» російському суспільству
13:23
Відео дня: Погоня голодних змій за дитинчатами морських ігуан
16:22
Пентагон захопив комунікаційні мережі і систему командування Кремля
19:26
73 роки з дня депортації карачаївського народу
11:56
Путін посварився з екс-президентом Фінляндії через нагадування про російську різанину дітей в Алеппо
09:13
Російські військові розбомбили школу в Ідлібі, вбивши 22 дитини
09:36
Путін розкручує в Росії істерію ядерної війни. Бомбосховища будують в дитячих садах
09:29
Чубайс на росТВ вигукнув «Слава Україні!»
10:18
Світова спільнота закликала Росію зупинити різню в Алеппо
16:27
Генсек ООН звинуватив Росію у військових злочинах: «Навіть бійня гуманніша»
09:09
Китайська армія провела масштабні навчання з форсування Амура
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Монетизація війни: позачергова квартира й ...

Монетизація війни: позачергова квартира й ...

З життєвого досвіду відомо, що просування вгору по соціальних щаблях найшвидше відбувається в людей, наближених до політики та війни. При вмілому поєднанні цих двох складників можна зірвати гарний джекпот. Це майже вдалося з...

04 січня 2017, 12:56
0
902
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На підбір 2 працівників для націоналізованого «ПриватБанку» витратили $ 6 млн

На підбір 2 працівників для націоналізованого «...

В НБУ витратили близько шести мільйонів доларів (167 млн гривень – ред.) для підбору персоналу в націоналізований «ПриватБанк». Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський.«За даними моїх д...

09 січня 2017, 11:43
0
22
Скіфське золото, кістки мамонта, поховання воїнів Вітовта – головні археологічні знахідки на Полтавщині в 2016 році

Скіфське золото, кістки мамонта, поховання воїн...

Полтавська область, безперечно, є однією з найцікавіших в Україні для археологів та поціновувачів давньої історії України. Її теренами не одне тисячоліття прокочувалися хвилі давніх народів, дея...

04 січня 2017, 09:03
0
394
Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких бандитів?

Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких ба...

Упродовж останнього тижня боротьба поліцейських проти підпільних казино в медійному просторі набула неабиякого резонансу. Силовики на камеру закрили кілька точок, чим створили інфопривід для піар...

27 грудня 2016, 13:27
0
1276
Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школярі зможуть відзавтра

Зареєструватися на пробне ЗНО полтавські школяр...

Вартість пробного ЗНО з одного предмета становить 129 грн.З 10 по 31 січня всі охочі старшокласники зможуть подати заявку для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідо...

09 січня 2017, 10:16
0
0
На реконструкцію Розсошенської гімназії в Полтавській райраді вже заклали частину суми

На реконструкцію Розсошенської гімназії в Полта...

Для реконструкції єдиної в Полтавському районі гімназії в с. Розсошенці в Полтавській районній раді заклали в бюджет 5 млн грн. Загальну вартість робіт орієнтовно оцінили в майже 11 млн грн. 1 мл...

05 січня 2017, 14:17
0
88
Полтавський краєзнавчий музей представив нові ціни для відвідувачів

Полтавський краєзнавчий музей представив нові ц...

Із 1 січня 2017 року в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського встановили нові тарифи на квитки, екскурсії та додаткові послуги. Нова вартість вхідних квитків для дорослих скла...

04 січня 2017, 15:30
0
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АвтоБовдур
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Телепень на Сенсі BI4155AE
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Найскладінше виконувати прості й звичні, із першого погляду, вчинки. Людина ...
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Попри розбіжності в географії, ландшафтні та мовні особливості, усі пострадя...

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Історія

Традиції святкування Нового року в Гетьманщині

Традиції святкування Нового року в Гетьман...

Остання лекція історичного товариства Полтави 2016 року відбулася в стінах ПНПУ ім. Короленка за участі історика Ігора Сердюка.Під час заходу, що називається «Без олів’є, шампанського та мандаринів: «Про Різдво та Новий Рік в козацькій Україні», історик розповів про особливості святкування зимового циклу на Полтавщині та Україні загалом.– Кожен із нас уявляє Новий Рік та різдво прибли...

17 грудня 2016

Особистості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу національної творчості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу ...

Центром потвердження й усталення української позиції та прогресивної думки в Україні на поч. ХХ ст. стали Наддніпрянський та Слобідський регіони з центрами в Полтаві, Катеринославі та Харкові. Опріч із Києвом тут зосередилася найбільша кількість української інтелігенції, громадських діячів й свідомого студентства, які просували ідеї національного відродження в усіх сферах, насамперед,...

04 жовтня 2016

Думки

Чи змінило щось нове положення про конкурс на посаду керівника комунального підприємства?

Чи змінило щось нове положення про конкурс...

Автор: Олександр ЛещенкоСудячи з коментарів так званих «експертів» щодо ситуації з «відкритими конкурсами» на посади керівників комунальних підприємств, випливає, що більшість не розуміє, чим насправді є «відкритий прозорий конкурс».Спробую пояснити, що хотіли отримати від положення, і що отримали в дійсності.Отже, після створення «робочої групи» з розроблення положення про конк...

09 січня 2017

Економіка

Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн

Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 ...

У Верховній Раді прийняли бюджет України на наступний рік, у якому закладено доходів на 721,4 млрд грн та витрат на 790,4 млрд грн. Своєчасне прийняття бюджету дозволить розраховувати у найближчому часі на черговий транш кредиту від МВФ, оскільки, ухвалення головного кошторису було однією з головних вимог від валютного фонду.Дефіцит бюджету складе 77,1 млрд грн. Зріст ВВП передбачаєть...

21 грудня 2016

Інтерв'ю
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Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» ...

Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» і Полтаву

Журналіст і письменник Олег Криштопа розповів про те, як прийшла в голову ідея про створення книги про івано-франківські 90-ті роки, ...

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Журналістська праця – невід’ємна частина ...

Журналістська праця – невід’ємна частина цієї війни

Військовий журналіст, підполковник Володимир Лазарєв розповів про небезпечну роботу кореспондента в зоні активних бойових дій під час презентації книги «Вклонімося ...

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Лисак отруїв токсинами Полтавський МСЕК і хворих
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Досягнення
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Виділили землю 239 атовцям

Виділили землю 239 атовцям

Голова Полтавської райради Михайло Кононенко нагородив грамотами земледавців та осіб, що посприяли отриманню земельних ділянок понад 230 атовцям на території ...

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VI польовий сезон розкопок у ...

VI польовий сезон розкопок у Глинську

Інститут керамології НАН України запрошує всіх охочих долучитися до шостого польового сезону на Глинському археологічному комплексі, пам’ятці національного значення ІХ ...

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Європейський щоденник
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