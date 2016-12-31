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ОстаннєПолтавиУкраїниСвіту
31 грудня 2016
14:47
Найкращі фотографії року National Geographic
14:21
З Новим Роком та Різдвом Христовим!
30 грудня 2016
09:27
2,6 млрд грн отримали власники земельних паїв на Полтавщині за 2016 рік
09:02
Розклад руху громадського транспорту в Полтаві на зимові свята
29 грудня 2016
12:55
Маленькі полтавці показали «Зимову фантазію»
12:25
Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?
11:47
Нові-старі схеми нової поліції
11:15
Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів
10:33
Окремі полтавські ліквідатори ЧАЕС зможуть перерахувати пенсії
28 грудня 2016
16:31
Рік у керма: що зробив Биков на посаді міського голови Горішніх Плавнів?
13:54
Більше тисячі бійців зустрінуть Новий рік із оформленою землею на Полтавщині
13:09
162 сім’ї стали опікунами на Полтавщині за 2016 рік
12:01
Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ
10:36
Оточення Авакова по відпрацьованій схемі без аукціонів отримало чотири родовища газу на Полтавщині
10:02
Пріоритети від «Народного Фронту» Яценюка — Україна вільна від українців
08:26
Правовий дебілізм Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА й депутатів облради
27 грудня 2016
15:16
Діти запалили головну ялинку в Полтаві
13:27
Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких бандитів?
12:08
Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн
11:32
Губернатор Головко порушив більше половини обіцянок за 2 роки
26 грудня 2016
15:58
Рівень культури політиків України та світу
14:35
91 земельну ділянку виділили полтавським захисникам України за тиждень – Держгеокадастр
14:17
Полтавські податки викидають до калюж
12:27
Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію
12:14
Посмертно видану книгу про Короленка презентували в його музеї-садибі
31 грудня 2016
14:47
Найкращі фотографії року National Geographic
14:21
З Новим Роком та Різдвом Христовим!
30 грудня 2016
09:27
2,6 млрд грн отримали власники земельних паїв на Полтавщині за 2016 рік
09:02
Розклад руху громадського транспорту в Полтаві на зимові свята
29 грудня 2016
12:55
Маленькі полтавці показали «Зимову фантазію»
11:47
Нові-старі схеми нової поліції
11:15
Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів
10:33
Окремі полтавські ліквідатори ЧАЕС зможуть перерахувати пенсії
28 грудня 2016
16:31
Рік у керма: що зробив Биков на посаді міського голови Горішніх Плавнів?
13:54
Більше тисячі бійців зустрінуть Новий рік із оформленою землею на Полтавщині
13:09
162 сім’ї стали опікунами на Полтавщині за 2016 рік
10:36
Оточення Авакова по відпрацьованій схемі без аукціонів отримало чотири родовища газу на Полтавщині
10:02
Пріоритети від «Народного Фронту» Яценюка — Україна вільна від українців
08:26
Правовий дебілізм Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА й депутатів облради
27 грудня 2016
15:16
Діти запалили головну ялинку в Полтаві
13:27
Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких бандитів?
11:32
Губернатор Головко порушив більше половини обіцянок за 2 роки
26 грудня 2016
14:35
91 земельну ділянку виділили полтавським захисникам України за тиждень – Держгеокадастр
14:17
Полтавські податки викидають до калюж
12:14
Посмертно видану книгу про Короленка презентували в його музеї-садибі
11:14
Переможців чемпіонату України з шашок нагородили у Полтаві
11:04
Знову звільнений лікар вчергове подав до суду на кременчуцьку владу
10:53
Полтавську фармацію може очолити напівграмотна людина
24 грудня 2016
16:30
Письменниця Боісіда представила полтавцям містичну книгу
16:11
#ЕЛЬЗА поглинула Полтавську облраду
27 грудня 2016
12:08
Луценко заплутався в зарплаті прокурорів і пообіцяв мінімальну від 7 тис. грн
26 грудня 2016
15:58
Рівень культури політиків України та світу
12:27
Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію
23 грудня 2016
16:23
Корупція в МВС на закупівлях авто
22 грудня 2016
15:01
Голова НБУ Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн – Тарута
11:54
Найбільша «ПРИВАТна» афера незалежності обійдеться в 9 тис. грн кожному українцеві
10:50
Головні фіскали країни влаштували бенкет під час «чуми»
09:04
Показали прірву між зимовою інфраструктурою Львова та Полтави
21 грудня 2016
16:22
Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн
08:43
Куди зникає безкоштовна медицина, ліки, швидкі й виділені на них мільярди
20 грудня 2016
10:34
Чому націоналізували Приватбанк та що буде після цього
13 грудня 2016
13:31
Аваков розвів какофонію в МВС – Могильов
12 грудня 2016
13:44
93% українців не впевнені, чи зможуть оплатити комуналку цієї зими
10 грудня 2016
12:02
Півмільйона за хлібну область. Як торгують посадами в українській поліції
09 грудня 2016
13:48
Нардеп Кулініч «проколовся» з проплаченим мітингом під Радою
08 грудня 2016
12:18
Елла Лібанова: В Україні демографічний потенціал вичерпано. Ми вимираємо вже 50 років
05 грудня 2016
11:49
Як уберегтися від грипу? – поради лікаря-інфекціоніста
30 листопада 2016
15:20
Козацькі пісні Дніпропетровщини включили до Списку ЮНЕСКО
28 листопада 2016
11:03
Оприлюднені імена «катів» українського народу в 30-рр ХХ ст
09:41
Інтернет підірвав розпис у храмі Порошенка
24 листопада 2016
13:19
Андрій Веревський під ковпаком СБУ?
16 листопада 2016
16:15
Оболонська РДА й управління освіти хочуть викинути на вулицю 200 дітей у Києві
11 листопада 2016
10:00
Гордон попрощався з київською «Солідарністю»
09 листопада 2016
13:22
Аваков тихцем видалив зі свого Facebook пост про «небезпечного маргінала» Трампа
07 листопада 2016
10:03
Москаль поклав відповідальність за незаконні вирубки в Карпатах на голову МінАП Кутового
12:25
Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?
12:01
Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ
16:07
«Вони нам санкції, а ми раз – і довбанули по Сирії» – російські чиновники проспекулювали ...
17:10
Алеппо все ще утримується місцевими захисниками
16:52
Трамп призначив радником з економіки свого недавнього критика Маска
18:59
У США смертельно хвора дитина померла на руках Санта-Клауса
18:47
Чуркін заявив в ООН, що сирійських дітей присипають пилом, щоб видати їх за жертв бомбардування
10:41
Російські війська атакували фосфорними бомбами Тафтаназ у Сирії
11:08
Критик Путіна політолог Піонтовський – у Росії попереду не перебудова, а перестрілка
08:46
Чеченський генерал радянської армії Дудаєв довів, що будь-яке АТО можна закінчити на години
12:00
Німкеня Урсула Хавербек вкотре засуджена за заперечення Голокосту
09:13
Російські військові вбили в Алеппо більше 150 мирних жителів за останні 2 доби
14:52
Російський боєць Нурмагомедов переміг американця Джонсона на турнірі UFC
09:40
Цитати світових класиків як сумний «діагноз» російському суспільству
13:23
Відео дня: Погоня голодних змій за дитинчатами морських ігуан
16:22
Пентагон захопив комунікаційні мережі і систему командування Кремля
19:26
73 роки з дня депортації карачаївського народу
11:56
Путін посварився з екс-президентом Фінляндії через нагадування про російську різанину дітей в Алеппо
09:13
Російські військові розбомбили школу в Ідлібі, вбивши 22 дитини
09:36
Путін розкручує в Росії істерію ядерної війни. Бомбосховища будують в дитячих садах
09:29
Чубайс на росТВ вигукнув «Слава Україні!»
10:18
Світова спільнота закликала Росію зупинити різню в Алеппо
16:27
Генсек ООН звинуватив Росію у військових злочинах: «Навіть бійня гуманніша»
09:09
Китайська армія провела масштабні навчання з форсування Амура
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Кремль вимагав у ЗМІ видалити фото карликового Путіна
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З Новим Роком та Різдвом ...

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

Шановні читачі Останнього Бастіону,Щиро вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Сподіваємося, що ви маєте можливість провести цей святковий час разом з рідними та друзями.До 2017 року залишаються години, і важливо п...

31 грудня 2016, 14:21
0
22
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Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких бандитів?

Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких ба...

Упродовж останнього тижня боротьба поліцейських проти підпільних казино в медійному просторі набула неабиякого резонансу. Силовики на камеру закрили кілька точок, чим створили інфопривід для піар...

27 грудня 2016, 13:27
0
1188
Губернатор Головко порушив більше половини обіцянок за 2 роки

Губернатор Головко порушив більше половини обіц...

Менше половини обіцянок виконав голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко за 2 роки перебування на посаді. Із 54 взятих на себе зобов’язань, Валерій Головко виконав тільки 24 або ж...

27 грудня 2016, 11:32
0
110
Полтавську фармацію може очолити напівграмотна людина

Полтавську фармацію може очолити напівграмотна ...

Член комісії з конкурсного відбору ПОКП «Полтавафарм» С.В. Горбань звернувся до заступника голови облради Анатолія Ханка з проханням прибрати вищу освіту з вимог Положення про призначення директ...

26 грудня 2016, 10:53
0
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Нові-старі схеми нової поліції

Нові-старі схеми нової поліції

До редакції «Останнього Бастіону» звернулися працівники «реформованої» Аваковим ДАІ. Подаємо звернення мовою оригіналу із збереженням авторського стилю. Много было писем, в которых раскрывалась ...

29 грудня 2016, 11:47
0
1694
Пріоритети від «Народного Фронту» Яценюка — Україна вільна від українців

Пріоритети від «Народного Фронту» Яценюка — Укр...

700 ліжкомісць вилучили з Полтавських медичних закладів упродовж 2016 року. Про це зазначили під час колегії Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. Повідомляється, що такий крок зумовлен...

28 грудня 2016, 10:02
0
143
Рівень культури політиків України та світу

Рівень культури політиків України та світу

Інфоприводом цього матеріалу стало викладене в Інтернет відео, на якому поліцейські з кортежу прем’єр-міністра Японії просять у водіїв швидкісної траси поступитися місцем на дорозі. Спеціально ...

26 грудня 2016, 15:58
0
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АвтоБовдур
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Телепень на Сенсі BI4155AE
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Найскладінше виконувати прості й звичні, із першого погляду, вчинки. Людина ...
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Попри розбіжності в географії, ландшафтні та мовні особливості, усі пострадя...

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Історія

Традиції святкування Нового року в Гетьманщині

Традиції святкування Нового року в Гетьман...

Остання лекція історичного товариства Полтави 2016 року відбулася в стінах ПНПУ ім. Короленка за участі історика Ігора Сердюка.Під час заходу, що називається «Без олів’є, шампанського та мандаринів: «Про Різдво та Новий Рік в козацькій Україні», історик розповів про особливості святкування зимового циклу на Полтавщині та Україні загалом.– Кожен із нас уявляє Новий Рік та різдво прибли...

17 грудня 2016

Особистості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу національної творчості

Опанас Сластіон – полтавський зодчий духу ...

Центром потвердження й усталення української позиції та прогресивної думки в Україні на поч. ХХ ст. стали Наддніпрянський та Слобідський регіони з центрами в Полтаві, Катеринославі та Харкові. Опріч із Києвом тут зосередилася найбільша кількість української інтелігенції, громадських діячів й свідомого студентства, які просували ідеї національного відродження в усіх сферах, насамперед,...

04 жовтня 2016

Думки

Схема Капліна&Біленького з обкрадання полтавців на ліках

Схема Капліна&Біленького з обкрадання полт...

Блог Олександра Лещенка, голови ГО Громадський Майдан ПолтавщиниЩо ближче розв’язка з конкурсом на посаду керівника обласного комунального підприємства «Полтавафарм», то більше кулуарної метушні навколо нього!Те, що посада керівника «Полтавафарм» виявилася дуже «солодкою» для політичних партій, було зрозуміло з самого початку, під час вивчення положення про конкурс. Так, на почат...

29 грудня 2016

Економіка

Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 млрд грн

Дефіцит Держбюджету у 2017 році складе 77 ...

У Верховній Раді прийняли бюджет України на наступний рік, у якому закладено доходів на 721,4 млрд грн та витрат на 790,4 млрд грн. Своєчасне прийняття бюджету дозволить розраховувати у найближчому часі на черговий транш кредиту від МВФ, оскільки, ухвалення головного кошторису було однією з головних вимог від валютного фонду.Дефіцит бюджету складе 77,1 млрд грн. Зріст ВВП передбачаєть...

21 грудня 2016

Інтерв'ю
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Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» ...

Письменник Криштопа про «Ліхіє дев’яності» і Полтаву

Журналіст і письменник Олег Криштопа розповів про те, як прийшла в голову ідея про створення книги про івано-франківські 90-ті роки, ...

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Журналістська праця – невід’ємна частина ...

Журналістська праця – невід’ємна частина цієї війни

Військовий журналіст, підполковник Володимир Лазарєв розповів про небезпечну роботу кореспондента в зоні активних бойових дій під час презентації книги «Вклонімося ...

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Лисак отруїв токсинами Полтавський МСЕК і хворих
Лисак отруїв токсинами П...
Досягнення
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Виділили землю 239 атовцям

Виділили землю 239 атовцям

Голова Полтавської райради Михайло Кононенко нагородив грамотами земледавців та осіб, що посприяли отриманню земельних ділянок понад 230 атовцям на території ...

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VI польовий сезон розкопок у ...

VI польовий сезон розкопок у Глинську

Інститут керамології НАН України запрошує всіх охочих долучитися до шостого польового сезону на Глинському археологічному комплексі, пам’ятці національного значення ІХ ...

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Європейський щоденник
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