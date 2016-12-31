Шановні читачі Останнього Бастіону,Щиро вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Сподіваємося, що ви маєте можливість провести цей святковий час разом з рідними та друзями.До 2017 року залишаються години, і важливо п...

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