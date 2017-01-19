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В основу полтавського герба лягла печатка Гескада – Малик
Під час презентації власної книги «Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини» геральдист та екскурсовод Микола Малик розповів ...Читати більше >>
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Виділили землю 239 атовцям
Голова Полтавської райради Михайло Кононенко нагородив грамотами земледавців та осіб, що посприяли отриманню земельних ділянок понад 230 атовцям на території ...Читати більше >>
Європейський щоденникЧитати все >>
31 жовтня, 16:12
Єврощоденник або як в ЄС добувають й зберігають тепло в зимових обійстях?
Гроші – з диму!Українці примудряються спожити удвічі електрики більше, ніж середній норвежець, або ж ...Читати все >>
24 жовтня, 13:53
«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»
Якось у Каунасі побував на одній дивній вечірці. Зустрілися люди різних вікових категорій й ...Читати все >>
20 жовтня, 13:11
Тарас Шевченко знову в Вільнюсі!
У середині жовтня дні в столиці Литви Вільнюсі проходили дні культури України. У них ...Читати все >>
Думки вголосдалі
20.05 «Чим більше Ви пишете, тим більше вони починають брати»
Буквально вчора у відповідь на публікації «Останнього Бастіону» про хабарників та корупціонерів, редакція отримала ...
11.05 АНТИПЕРЕМОГА: «Європі не свободу ви несли, а геноцид і рабство в 45-му»
У мережі викладено відео від 8 травня 2015 року, в якому з нагоди девятомайского ...