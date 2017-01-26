18 бійців із Гребінківщини отримали накази про землю в Держгеокадастрі

26.01.2017 Поділитися

Керівник Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області Вадим Чувпило видав 18 наказів про виділення землі військовим з Гребінківського району. Вони посвідчують право власності бійців на земельні ділянки площею 2 га для ведення особистого селянського господарства. Наділи розташовані на території Слободо-Петрівської сільської ради Гребінківського району.

Церемонія вручення відбувалася в приміщенні Держгеокадастру. Загалом із початку 2017 року в Головному управлінні військовим підписали близько 80 наказів про надання дозволів на отримання землі.

Нагадаємо, за 2016 рік військові отримали 7 323 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 028 га. Із них 1029 бійців уже завершили процедуру оформлення земельних ділянок у власність. Наймасовішим було виділення землі 239 військовим у с. Сем’янівка Полтавського району.