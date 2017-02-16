1,87 млрд грн спрямують на розвиток полтавського спорту у 2017-2020 рр

16.02.2017 Поділитися

Нова обласна програма розвитку фізичної культури і спорту розрахована на 4 роки. За такий термін на популяризацію цієї ланки суспільного життя у Полтавській облраді мають витратити 1 878 755 000 грн.

Серед пунктів проекту є реконструкція існуючих стадіонів та спортивних майданчиків. На ці заходи мають спрямувати близько 3 500 000 грн. Також з майже 2 млрд бюджетних коштів 100 млн спрямують на підтримку життєдіяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

На розвиток олімпійського та параолімпійського спорту витратять 45 млн грн. А, наприклад, на пропаганду здорового способу життя обласна влада спрямує лише 24 тис. грн. З них 5 тис підуть на рекламу, друкування буклетів у 2017 році, 6 тис. грн у 2018, таку ж суму витратять у 2019 році. А в 2020 році спорт популяризують аж на 7 тис. грн.

Нагадаємо, у 2016 році за кошти обласного бюджету збудували 10 спортивних майданчиків та футбольних полів. У 2017 році цей показник має становити 17 майданчиків. Хоча у проекті заплановано звести 32 таких полів.

Віктор Карпенко