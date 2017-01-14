222 га лісів висадили та 202 га вирубали в «Полтавському лісовому господарстві» у 2016

14.01.2017 Поділитися

За минулий рік у «Полтавському лісовому господарстві» 202 га дерев були знищені суцільною рубкою. Натомість, 222 га висадили на їх місцях.

Про це журналістам «Останнього Бастіону» розповів головний лісничий «Полтавського лісового господарства» Олександр Глушко. Він розповів, що зараз спостерігається тенденція до збільшення лісових насаджень, і господарство має на меті зберегти її у цьому році.

– У минулому році ми висадили на 20 га більше лісів, ніж було вирубано. Цього ж року збираємося посадити ще 170 га дерев. Але поки не знаємо, чи буде посаджених лісів більше, ніж вирубаних, бо поки не усі договори складені та підписані – Глушко.

За його словами, у полтавському лісгоспі не було виявлено незаконних рубок лісів. Проявів браконьєрства було зафіксовано 18 разів. 15 мисливців вже отримали покарання та виплатили штрафи, ще 3 випадки знаходяться у стані розслідування. В основному, це неправильне поводження зі зброєю, прохід з собаками у заборонені зони.

Додамо, що минулого року вищезазначене лісове господарство отримало 320 тис грн від держбюджету на лісорозведення та реалізацію лісопродукції. За словами Олександра Глушка, цих коштів замало, враховуючи плани, які має «Полтавське лісове господарство» на цей рік.

Віктор Карпенко