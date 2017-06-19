4 «Макухівки» за місяць: вкотре за червень на Полтавщині горять сміттєзвалища

19.06.2017 Поділитися

За неповний місяць у Полтавській області сталося вже 4 пожежі на сміттєзвалищах. Цього разу вогонь гасили на смітнику в Глобинському районі.

Загалом, повідомляють в ДСНС Полтавської області, горіло 30 квадратних метрів сміття. Вогонь швидко загасили. Такий випадок не перший. Подібних викликів за червень сталося ще 3.

Нагадаємо, 28 травня сталася пожежа на Полтавському міському сміттєзвалищі, що в Макухівці. Майже 48 годин горіло сміття на 150 квадратних метрах. Три екіпажі пожежників довго не могли впоратися з вогнем.

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У Лубнах сталася схожа ситуація. 30 травня ДСНСникам повідомили про загоряння 1,8 гектарів місцевого сміттєзвалища. Пожежу загасили вже на наступний день.

А 6 червня пожежники гасили пожежу на понад 4 гектарів сміттєзвалища, що в Пирятині.

В області поки нічого не зроблено для створення полігонів для сміття, в той час, як Львівщина бореться з потенційною катастрофою. Так, У Золочеві 4 роки сортують тверді побутові відходи на механізованій лінії, вдвічі зменшуючи об’єм захороненого на полігоні сміття.

Комплекс збудували посеред поля, практично на межі міста з землями Єлиховицької сільради, поблизу старого сміттєзвалища та нового недобудованого полігону ТПВ і запустили у листопаді 2013 року.

Як зазначає директор приватного підприємства «Еко Баланс Золочів» Богдан Бундз, сміттєсортувальна лінія виробництва «Хаммель-Україна» дозволяє відсортовувати 50% об’єму відходів.

Віктор Карпенко