Афера Жеваго з японським грантом «Кусаноне»

20.02.2017 Поділитися

У 2015 році Благодійний Фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» (далі БФ ПГЗК) отримав частину з 810 тис. $ на свій рахунок від японського гранту «Кусаноне», який щорічно виділяється благодійним неприбутковим організаціям для задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. БФ ПГЗК, у свою чергу, пустив кошти на забезпечення найактуальніших проблем Броварківської, Святилівської та Погребівської шкіл Глобинського району.

Чому саме Глобинського? Бо це – виборчий округ полтавського нардепа й мільярдера Костянтина Жеваго, який є власником компанії Ferrexpo PLC, що контролює, зокрема Полтавський і Єристівський ГЗК.

Народний депутат Костянтин Жеваго – один із найстійкіших довгожителів Верховної Ради – 6 скликань підряд. Останні 5 скликань дуже наполегливо займався питанням міжпарламентських зв’язків саме з Японією, був кілька разів головою та співголовою групи.

Японія була обрана недарма. Це – звичайний контроль за своїм налагодженим приватним бізнесом з продажу залізної руди «власного виробництва» (ПрАТ «Полтавський ГЗК») та перепродаж через свою швейцарсько-англійську фінансову прокладку FerrexpoPLC японському споживачеві. Жеваго зареєстрував в Японії «своє» однойменне представництво – FERREXPO MIDDLE EAST (JAPAN OFFICE) 31-09 Marunochi Building 2-4-1 Marunochi, Chiyoda-ku Tokyo 100-6331, Telephone: +81(3)68605580.

Але не тільки Японія цікавила Жеваго, він встиг ще стати членом міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії в той час, коли влітку 2007 року власне швейцарсько-англійське підприємство Ferrexpo PLC вийшло зі своїми акціями на англійський торговий біржовий майданчик.

Залишається незрозумілим членство Жеваго в групі міжпарламентських зв’язків з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією. Із часом з’ясуємо це питання.

Повернімося до Японії. У чому ще можлива зацікавленість Жеваго в Японії, окрім постачання своєї продукції та отримання надприбутків?

Все виявилось надзвичайно просто – Жеваго в 2015 році отримав японський грант «Грантова допомога по проектах людської безпеки програми «Кусаноне».

Він був отриманий та втілений в життя на виборчому окрузі Жеваго через власний БФ ПГЗК, а потім представлений громаді як турбота народного депутата України про власних виборців 150 округу.

Керівник БФ ПГЗК В’ячеслав Мінязєв був присутнім під час підписання грантового контракту 13 березня 2015 року. За даними Департаменту інформаійної діяльності та комунікацій із громадськістю Полтавській ОДА, Фонд Жеваго отримав 100 000 $ із загальної суми гранту.

Кошти, за інформацією з офіційного сайту Костянтина Жеваго, збиралися пустити на «найактуальніші потреби» шкіл – заміну 250 вікон.

За такою логікою, 1 вікно в школу обійшлося Фонду в 10 тис. грн.

Нагадаємо, у 2013 році ВАТ «Полтавський ГЗК» через одноіменний БФ ПГЗК корупційним шляхом отримав спецдозволи на 4 залізнорудні ділянки за рахунок підкупу Полтавської облдержадміністрації та депутатського корпусу.

Також постає питання, навіщо Жеваго при його надприбутках з видобувної діяльності отримувати дріб’язковий японський грант на БФ ПГЗК. Так, за 2016 рік держава відшкодувала підконтрольним Жеваго підприємствам майже 3 млрд грн ПДВ, їм також залишилися 25% від рентної плати. Окрім цього прибутки від продажу гранітного щебню та піску.

Прикро, що народний депутат України Костянтин Жеваго дозволяє собі порушувати Конституцію і норми ЗУ. Замість парламентської роботи, займатися піаром, популізмом, бізнесом, лобіюванням власних інтересів та налагодженням світових зв’язків для досягнення власної вигоди.

Чому зволікають правоохоронці? Відповідь очевидна – Жеваго завжди за все і всім можновладцям добре віддячував (платив), а гроші для вдячності брав із видобутих надр Полтавщини та вкладників «Банку «Фінанси та Кредит».

Олег Підгорний, заступник голови Народної Ради міста Полтави