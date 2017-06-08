Безробітна дружина начальника управління ГУНП в Полтавській області придбала квартиру в елітній новобудові в Києві

08.06.2017 Поділитися

Доки начальник Нацполіції Полтавщини Бех із облпрокурором Миколою Кармазіним покриває крадіжки піску, його безробітна дружина придбала квартиру в одному з найдорожчих районів Києва. Найдешевша вартість такої нерухомості починається з півмільйона доларів.

Катерина Щербатюк - дружина начальника управління ГУНП в Полтавській області Олега Беха - в 2014 році отримала свідоцтво на право власності на квартиру площею 158 кв.м в ЖК “Новопечерські Липки”, повідомляє bihus.info.

Наразі ціна подібної квартири в цьому житловому комплексі стартує від 530 тис. доларів. Також у цьому будинку дружині начальника ГУНП в Полтавській області належить два паркомісця.

Сам Олег Бех володіє ділянкою 19 тис. кв.м в Вишгородському районі Київської області та ще однією квартирою в Києві купленою в 1999 році.

В деклараціях за останні три роки Катерина Щербатюк не отримувала дохід та не володіє частками в ТОВ.

В 2010 році дружина придбала дві нові автівки: BMW x-5 та Mini Сooper. Зараз вони коштують приблизно 47 тисяч доларів.

В електронній декларації вказано, що сім’я зберігає готівкою 45 тис. доларів та 460 тис.гривень. З цінного майна – годинники Rolex та Breguet, дві ікони, колекція монет та два набори прикрас.

Олег Бех розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1996 році на посаді слідчого. Із 2001 до 2010 року працював на оперативних посадах Головного управління боротьби зі злочинністю МВС. Із 2010 до 2011 – очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС.