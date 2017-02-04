Біленький заводить свою креатуру в «Полтававодоканал», начхавши на депутатів облради

04.02.2017 Поділитися

Обласне комунальне підприємство «Полтававодоканал» може отримати нового гендиректора вже в понеділок. Голова Полтавської облради Олександр Біленький попри рішення депутатського корпусу дав доручення представити донеччанина Василя Воротинцева робочому колективові. Про це видання дізналося від Валерія Толкачова, заступника начальника управління майном обласної ради.

Кандидатуру Воротинцева на посаду гендиректора подала конкурсна комісія облради під головуванням заступника Біленького Анатолія Ханка, чим викликала обурення серед громадськості та частини депутатського корпусу ради. У свою чергу депутати не підтримали Воротинецва на сесії обласної ради 31 січня, проголосувавши проти його призначення керівником «Полтававодоканалу» строком на 5 років.

Спроу завести Воротинецва на посаду гендиректора для контролю над підприємством пов’язують з кулуарними домовленостями між головою місцевої облдержадміністрації Валерієм Головком, головою облради Олександром Біленьким та його технологом Сергієм Фільом.

«ОБ» писав, що під час своєї презентації членам комісії Воротинцев заявив, що наразі безробітний, має бізнес, але доходів останні 4 роки не отримував, а займався цей час наукою та волонтерством.

Більше думок щодо кандидатури Василя Воротинцева дивіться в сюжеті.