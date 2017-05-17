«Благодійна» 5-річка Жеваго: 263 млн на кишеню

17.05.2017 Поділитися

Понад 263 млн грн пройшло через рахунки Благодійного Фонду «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі БФ «ПГЗК») за 5 років діяльності. Фонд абсолютно нічого не виробляє і не надає жодних послуг. Але керівник Фонду Вячеслав Мінязєв на запити відмовився оприлюднити будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства. Цим він порушив Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», зокрема ст. 17 «Звітність благодійних організацій», яка говорить: Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Народній Раді міста Полтави з інсайдерських джерел вдалося отримати річні звіти БФ «ПГЗК» за 2012-2016 рр., які Фонд надавав до ДФС України.

Суми коштів, які пройшли по звітах БФ «ПГЗК»:

2012 – 25 269 635 грн;

2012 (кінець) – керівником Фонду стає працівник ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», депутат Комсомольської міської ради Вячеслав Мінязєв;

2013 – 42 679 179 грн;

Жевагівський ГЗК підкупив Полтавську обласну владу за 1,7 млн грн. Другий засновник Фонду Віктор Лотоус на той час був депутатом облради, який лобіював надання Полтавському ГЗК 4 ділянок без аукціону;

2014 – 61 896 002 грн;

2014 – вибори до Верховної Ради, на яких ушосте поспіль засновник Фонду Костянтин Жеваго отримав мандат нардепа;

2015 – 72 869 817 грн;

На фото – засновники та члени Наглядової ради БФ ПГЗК

Фонд отримав на свій рахунок 100 тис. доларів від японського гранту «Кусаноне» і пустив їх на виборчий округ №150 Костянтина Жеваго. Цим порушив п. 3 ст. 3 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», за яким БО не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

СБУ за підписом начальником управління у Полтавській області Ю. Рахівського висловили нам щиру вдячність «за громадську позицію та надану інформацію». Дякуємо, що витратили свій час на відповідь нам)

2015 – місцеві вибори, на яких Мінязєв стає депутатом Полтавської облради. Другий засновник Фонду Віктор Лотоус стає депутатом Горішньоплавнівської міськради;

2016 – 60 926 938 грн – виборів не було;

…Гроші витрачено. Але на кого?

До уваги першого заступника голови Полтавської ОДА та депутата Полтавської облради, члена постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку Андрія Пісоцького. Пропонуємо йому звернутися до керівника БФ ПГЗК та депутата Полтавської облради Вячеслава Мінязєва з проханням про надання благодійної фінансової допомоги комунальним підприємствам Полтавської обласної ради у розмірі 6 655 610,81 грн, які залишилися у засновника Фонду Костянтина Жеваго на рахунках його збанкрутілого ПрАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у відповідності до рішення сесії обласної ради №118.

Маємо надію, що в 2017 році Вячеслав Мінязєв нарешті розпочне відкриту та прозору діяльність свого Фонду та не буде потрапляти в казусні ситуації, як-то було при роздачі німецької гуманітарної допомоги «HelpingHandse.V.» в 2015-16 рр.

Олег Підгорний