Близько 11 млн в рік потрібно на утримання кожного лісового господарства Полтавщини

13.01.2017 Поділитися

10,8 млн грн мають витрачати лісові господарства на утримання своєї території у належному стані – головний лісничий ДП «Полтавського лісового господарства» Олександр Глушко.

Минулого року вищезазначене лісове господарство отримало 320 тис грн від держбюджету на лісорозведення та реалізацію лісопродукції. За словами Глушка, цих коштів замало, враховуючи плани, які має «Полтавське лісове господарство» на цей рік.

– Цього року плануємо витратити 10,8 млн грн на утримання нашого лісового господарства. З них – 2,8 млн на лісову охорону, 1,8 млн на охорону лісу від пожеж, 2 млн на загальний огляд від лісу та 1,8 млн грн на лісовпорядкування. Інші кошти - захист лісу від шкідників та збереження тварин від браконьєрів – Глушко.

Він також зазначив, що ці кошти мають надійти від реалізації лісової продукції, але у господарстві все ж розраховують на те, що половина з цих грошей надійдуть з держбюджету. Проте, жодних обговорень з цього приводу ще не було, тому, усі наміри поки що залишаються на паперах.

Віктор Карпенко