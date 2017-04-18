Чи зміниться механізм нарахування субсидії зі зміною тарифів та закінченням опалювального сезону?

18.04.2017 Поділитися

У зв’язку зі зміною тарифів на житлово-комунальніпослуги та закінченням опалювального сезону, перед населенням постали актуальні питання: чи нараховуватиметься субсидія, як саме і чи необхідно її перерахування?

Ті, хто вже отримує субсидію, знають, що нараховується вона на два сезони – опалювальний та неопалювальний. Допомога для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається строком на 12 місяців з того місяця, з якого було отримано звернення за її призначенням.

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА, для перерахування субсидії у разі змін тарифів звертатися громадянам в управління соціального захисту населення не потрібно. Перерахунок здійснюється без звернення громадян, при цьому розмір оплати сім’ї за житлово-комунальні послуги залишається незмінним, змінюється лише розмір призначеної субсидії. Повідомлення про це направляється громадянам за результатами проведених перерахунків.

За інформацією Департаменту соціального населення,розмір субсидії розраховується окремо на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.Термін отримання субсидії для всіх сімей за загальним правилом закінчується 30 квітня. Але перерахунок субсидії стосується лише опалення, на оплату інших житлово-комунальних послуг закінчення опалювального сезону не впливає.

Якщо ж строк отримання субсидії закінчується у квітні, то звертатися до управлінь соціального захисту населення також непотрібно, вони самостійно розрахують наступну субсидію на наступні 12 місяців.

Однак є категорії сімей, яким усе ж доведеться звернутися до управління соціального захисту населення для поновлення субсидії. Це стосується сімей, яким призначена субсидія на підставі договору оренди чи найму житла та тих, які з 2016 року мали субсидію на придбання твердого палива й скрапленого газу. Такого порядку управління соціального захисту населення дотримується відповідно до норм чинного законодавства.

Анастасія Недогорська