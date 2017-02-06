Ціни на полтавські продукти знову відчутно зросли

06.02.2017 Поділитися

Закладаючи до Держбюджету 2017 року показник інфляції на рівні 8%, український уряд явно не розраховував на такий різкий і відчутний стрибок цін на продукти харчування в країні, який спостерігається в січні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook» повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко. За результатами аналізу цін на продукти в січні 2017 року експертами асоціації з'ясувалося, що подорожчала картопля - на 0,84 гривні за кг або 16%. Це один з найдешевших, а, відповідно, ходових продуктів. Морква подорожчала на 9% або на 0,36 гривень, буряк на 8% або на 0,30 грн.

Капуста додала в ціні 8% або 0,30 гривень, а цибуля 4%, або 0,17 грн. Причини подорожчання полягають в піднятті тарифів на опалення та електрику, тому що зараз зберігання овочів - головна стаття витрат. Протягом всього січня впевнено дорожчав весь асортимент молочної продукції. На кінець січня подорожчання склало на сир 6% або 4,6 грн за кілограм, сметана 6% або 2,16 грн, молоко 5% або 0,71 грн.

Масло вершкове було лідером по зростанню ціни серед молочних продуктів в минулому році, тому зараз додало лише 3% вартості або 3,74 грн. Додав у ціні і хліб.

Такого значного зростання цін на хліб ми не бачили багато років. За січень хліб подорожчав більш, ніж на 4%, так хліб житній та пшеничний, або чорний і хліб пшеничний, або білий, виросли на 4%, або на 0,44 грн. У числі м'ясних виробів подорожчали яловичина та ковбаса варена першого сорту. Яловичина додала в ціні 5% або 4,48 грн, а ковбаса 1% або 0,8 грн.

Значне зростання цін на продукти харчування був прогнозованим через зростання мінімальної зарплати з 1 січня. Тут же підскочили ціни на борошно і зерно.

Практично все інше теж не стояло на місці і додавало в ціні. Гречка знову зросла на 3% або на 0,71 грн, цукор на 3%, або на 0,37 грн, макарони на 2% або на 0,20 грн, борошно пшеничне на 2% або на 0,14 грн, рис на 2% або на 0,26 грн. Соняшникова олія подорожчала всього на 1% або на 0,33 грн.

Сьогодні покупців радують хіба що ціни на курячі яйця, які в січні подешевшали на 11% або на 2,31 грн, і свинину, яка впала в ціні на 2% або на 1,49 грн.

Вартість курячих яєць була завищена, тому падіння цін було лише справою часу, тому в лютому ціна на них ще буде знижуватися, а на вартість свинини впливає поширення африканської чуми в приватних господарствах, яка не дає можливості експортувати продукцію.

Віктор Карпенко