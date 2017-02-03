Децентралізація – процес добровільний. Хочеш, об’єднуйся, не хочеш – об’єднають

03.02.2017 Поділитися

Ілля Василенко, журналіст (м. Карлівка)

Спеціально для «Останнього Бастіону»

Свого часу Польща провела децентралізацію й одночасно адміністративно-територіальну реформу усього за 9 місяців. Щоправда, поляки до цього ретельно готувалися кілька років.

Україна 15 лютого ц.р. відзначить другу річницю закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», але кінця-краю цьому процесу не видно. Перспективним планом формування територій громад Полтавської області, що був ухвалений Полтавською обласною радою у серпні 2015 року, передбачається утворення в області 59 потенційно спроможних об’єднаних громад. Станом на сьогодні їх утворено близько 20-ти.

Зі столиці «тиснуть» на область, а область – на райони: пришвидшуйте об’єднання.

У Карлівському районі досі не створено жодної об’єднаної територіальної громади. Але, як казав колись Михайло Горбачов, «процес пішов».

Першим публічним кроком до цього можна вважати розпорядження Карлівського міського голови Олександра Наконечного №163 від 12.10.2016 року щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади м.Карлівка та Лип′янської сільської ради в одну територіальну громаду з центром у Карлівці. Громадські слухання з цього питання відбулися 5 листопада 2016 року в Карлівському районному будинку культури.

О. Наконечний

На громадських слуханнях були присутні 45 осіб. Більшість з них були працівниками апарату міської ради, членами виконкому, депутатами міської та районної рад або людьми з найближчого оточення міського голови. Секретар міської ради Людмила Милькова, яка взяла на себе функцію головуючої, поінформувала присутніх про основні етапи формування територіальних громад, алгоритм та строки добровільного об’єднання громад, пояснила, що отримають громади після об’єднання.

Під час обговорення у присутніх виникало багато питань: чи робилися якісь порівняльні розрахунки міського бюджету і об’єднаної громади, чи проходили консультації щодо добровільного об’єднання з головами сільських рад району, чи буде об’єднана громада спроможною, щоб утримувати соціальну сферу не лише в місті тощо. Також дехто із учасників зібрання в своєму виступі висловлювався проти об’єднання громад, наводячи свої доводи й міркування.

Цікаво, що сам міський голова не прийшов на громадські слухання. Із запізненням прибув перший заступник міського голови Сергій Тарасовський.

С. Тарасовський

До нього було чимало запитань, але дати чіткої і змістовної відповіді С.Тарасовський не зміг, та особливо й не старався. Певно, ще не був обізнаний у питаннях, що стосуються об′єднання громади та його наслідків. А зі стилю проведення самих слухань було видно, що владу не надто турбують ймовірні проблеми, що можуть виникнути при об′єднанні громад. Зокрема, об′єднання шкіл, що призведе до того, що дітям потрібно буде багато часу витрачати на дорогу до школи. Транспортні перевезення навіть в самому місті не веьми налагодженні, тож проблема сполучення може виникнути відразу. Щодо сільської лікарні теж не ясно, як вона працюватиме.

Звучала й пропозиція об′єднати увесь Карлівський район в одну громаду. На що Сергій Тарасовський відповів, що сільські голови не підтримали її. Однак він не радив затягувати процес об’єднання, бо за словами народного депутата від Полтавщини Андрія Реки, готується закон про примусове об’єднання. Тож варто об’єднатися зараз, щоб потім не об′єднували силою.

До речі, Андрій Река до обрання народним депутатом був багаторічним селищним головою Нових Санжар, а зараз у парламенті курує питання децентралізації. Прикметно, що самі Нові Санжари поки що відмовилися створювати ОТГ. А мер Карлівки О.Наконечний є представником ВО «Свобода», яка теж не схвалює реформу децентралізації в існуючому вигляді. Одні ребуси!..

Наприкінці С.Тарасовський сказав, що рішення громадських слухань не є обов’язковими до виконання, адже остаточне рішення приймає міська рада на сесії! Дивно, що перший заступник міського голови не знає, що згідно з Положенням про громадські слухання рішення громадських слухань є дорадчими і беруться до уваги депутатами міської ради при ухваленні рішення по тій самій темі.

У ході дискусії з’ясувалося, що жителі Лип′янської сільської ради не знають про об’єднання в єдину громаду з Карлівкою! Про це поінформовані лише депутати сільської ради і сільський голова Олександр Лисиця, син якого працює в апараті Карлівської міської ради!

За результатами голосування 16 осіб проголосувало «за» об’єднання громад, «проти» - 9, «утрималися» - 6, решта учасників зібрання під час голосування не була присутня в залі.

21 листопада 2016 року позачергова сесія Карлівської міської ради більшістю голосів депутатів надала згоду на добровільне об’єднання територіальних громад Лип’янської сільської ради та Карлівської міської ради. А це - м.Карлівка, с.Солона Балка, с.Іванівка, с.Лип’янка, с.Розумівка, с.Бабайкове та с.Ясне. Чи послужить «перша ластівка» прикладом для іншних селищних ради, час покаже.

До слова, ідею створення ОТГ на базі всього району підтримують депутати райради, які є опонентами між собою, тобто, представники коаліції в райраді, яка обрала Петра Світлика (ВО «Батьківщина») головою райради, і опозиційні депутати від різних політичних сил, які не так давно в своїй більшості були регіоналами. Серед них колишній секретар міської ради Олег Стовбун, карлівський екс-мер Володимир Слєпцов, який нині є заступником генерального директора АПК «Докучаєвські чорноземи», а також депутат Полтавської обласної ради Анатолій Кибка - генеральний директор АПК «Докучаєвські чорноземи», яка володіє великою кількістю людських земельних паїв.

Як бачимо, навіть запеклі опоненти можуть знайти спільну мову, коли йдеться про створення ОТГ, хоча формати громади кожна сторона бачить свої. Однак з виступів О.Наконечного можна відчути, що він не надто бажає створювати громаду на весь район, бо в такій громаді дуже важко виграти вибори голови без фінансової підтримки аграрних магнатів, котрі нині є депутатами міської та районної рад. Адже у предстмавників коаліції й опозиції зосереджені найбільші аграрні ресурси району.

Окремо варто зазначити, що на посаду міського голови О.Наконечний прийшов за підтримки коаліції партій на районному рівні: БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», які сформували в міській та районній раді свої депутатські фракції й висунули на посаду секретаря, першого заступника голови міськради представників «Батьківщини». А в райраді голову П.Світлика. Окрім політичної підтримки, на той час безробітний О.Наконечний мав і вражаючу для Карлівки фінансову підтримку - від тих же представників коаліції і водночас агромагнатів! Але потім новообраний мер пересварився зі спонсорами і пішов у вільне плавання зі «Свободою», яку в районі очолює його сестра. Тому й розходяться погляди на формат ОТГ у мера і голови райради П.Світлика.

І ось чому. В разі об′єднання всього району в єдину громаду будуть зліквідовані райдержадміністрація і райрада. Замість того буде рада ОТГ і виконком ради з числа сільських старост, очолюватиме їх голова громади, тобто, єдина і найвища посадова особа в районі. Звичайно, кожна група впливу хотіла б мати свого представника з такими повноваженнями!

І головою громади всього району зможе стати або дуже популярна серед виборців особистість, або людина з великими грошима. Бо обиратиме голову весь район, а не окреме село чи місто! Тому й «битва» буде серйозна!

Та повернімося до об’єднання Карлівки та Лип′янської сільської ради. У сільраді відбулися громадські слухання, на яких сільський голова Олександр Лисиця переконав селян у тому, що ОТГ є перспективним шляхом для вирішення нагальних проблем сільради. А 5 січня ц.р. сесії Лип′янської сільської ради проголосувала за створення ОТГ.

У коментарі журналісту лип′янський сільський голова О.Лисиця сказав, що поділяє думку карлівського міського голови про те, що не треба чекати примусового об′єднання громад. Вірить він і в те, що після створення ОТГ в спільному бюджеті буде більше коштів на вирішення нагальних проблеми сільської ради. А їх справді вистачає. Це і вуличне освітлення, і водопостачання, і утилізація сміття, і поганий стан доріг.

- Якщо мене не обдурять мер і його заступник, то об′єднання піде тільки на користь сільській громаді. А моя посада для мене не головне, - сказав Олександр Лисиця. - Я дивлюся в майбутнє з оптимізмом і надією. Думаю, що в ОТГ не буде гірше, ніж тепер.

До речі, перед Новим роком у Карлівці з робочою поїздкою побував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. На зустрічі, що проходила в міській раді, якраз обговорювали перспективи об′єднання громади.

Є такий давній крилатий вислів про принцип утримання влади: «Розділяй і володарюй!» Настав час іншого: об’єднуй і володарюй? Тільки чи будуть від цього у виграші прості громадяни?..