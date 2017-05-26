Деіконізація судді Гольник

26.05.2017 Поділитися

У 325 р. на І Нікейському соборі представники секти необрізаних юдеїв під керівництвом імператора Римської імперії Костянтина І створили документальні основи маніпулятивної технології. «ОБ» писав про це в попередніх випусках своєї газети. Були створені необхідні атрибути (ікони, одяг, головні убори, книжки тощо) маніпулятивної технології, спрямовані на закріпачення суспільної свідомості й подальшому управлінні рабами.

Ці технології були не нові. Вони широко описані в «Талмуді» - великому кодексі релігійно-юридичних правил життя євреїв. На відміну від Тори («Закону», «писаного Закону») його називають «усним законом» або «коментуванням закону».

Відповідно в 325 р. було створено нове обличчя цієї технології – Ісуса Христа, рабина, посвяченого в технології управління людьми. Безумовно, Ісус був революціонером, який повстав проти римського гніту, відчувши себе обраним на основі почутого пророцтва.

Відтоді виставу, яку пропонує секта необрізаних юдеїв, подивилися й продовжують дивитися мільярди людей. Кожного дня. У сотнях, тисячах, мільйонах так званих храмів. Отримуючи сотні мільярдів доларів. Створивши Ватикан – найбагатшу державу світу, створивши банк Ватикану – один із найбагатших банків світу. Торгуючи всього на всього одним – лицем маніпулятивної технології.

Суддя Октябрського суду м. Полтави Лариса Гольник, безумовно, не є і не була революціонеркою. Голова Верховного суду Василь Маляренко не випадково близько 5 років не висвячував Гольник у сан судді. Старий щось знав.

Близько 4 років тому в працівників СБУ зірвалася оперативно-розшукова справа, в рамках якої документувалося бажання судді Гольник отримати хабаря. Хтось («ОБ» володіє інформацією) повідомив на той час уже суддю Гольник про те, що її будуть затримувати за отримання хабаря.

Чомусь я впевнений, що зі 100 відсотків людей, яким суддя як представник Закону запропонує за винагороду вирішити справу по звинуваченню їх у будь-яких порушеннях законодавства, 99,99 відсотків погодяться на цю пропозицію. Бо судді, як і працівники міліції і прокуратури, наділені повноваженнями діяти на захист Закону.

І коли суддя Гольник в рамках оперативно-розшукової справи надавала можливість працівникам міліції провокувати міського голову Полтави Олександра Мамая на дачу хабаря, тісно співпрацюючи з міліціонерами, облаштовувала свій кабінет засобами відео- та аудіофіксації, а потім імовірно сама і повідомила Мамая про засідку правоохоронців у наслідок чого ОРС закінчилася пшиком, то для розумних людей зрозуміло, що на ікону затятого антикорупціонера, такого собі комісара Каттані, Гольник не тягне.

Після провалу ОРС Гольник виклала в мережу легалізоване? відео, отримане в результаті проведених негласних розшуково-слідчих дій. Вірогідно, передумовою зійдення новоявленої святої мучениці й страждалєці на престол «боротьби» з корупцією стала розкрутка Гольник представниками одної з політпартій із майже нульовим рейтингом, яка, застосовуючи блогерів, поширювала це відео в медійному просторі.

Недалека в часі історія. 6-річні дівчатка й педофіл. Дитина і сексуальний збоченець. Дитяча порнографія, яку за гроші опубліковував педофіл і беззахисні діти. Понівечена на все життя дитяча психіка.

Можливо, Гольник абстрагована від суспільної моралі, від загальнолюдських цінностей або зросла не серед людей.

Особисто мені не зрозуміло, як до педофіла можна застосувати ст. 69 КК України, не описавши причину її застосування у вироку. Як педофіла можна було виправдати за ч.5 ст. 301 КК України? Я не можу зрозуміти, чому не подана апеляція?

Стаття 301 ККУ «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів»: Частина 5 ст. 301 КК передбачає відповідальність за дії, зазначені у ч. 4 цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі. Ці ознаки відомі (див. коментар до ч. 3 ст. 301 КК). Однак слід враховувати, що повторність матиме місце у разі вчинення двох чи більше діянь, предмети яких містять дитячу порнографію, а змова відбулася теж щодо вчинення діяння, предметом якого є дитяча порнографія.

Стаття 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх»: У частині 2 ст. 156 КК встановлена відповідальність за наявності таких обтя­жуючих обставин: 1) вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи; 2) батьком, матір ’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов ’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього.

Здорове суспільство живе в рамках здорової суспільної моралі. А кожна закрита втаємничена інституції – чи то релігійна секта, чи то суддівська – прогнила зсередини. Настільки, що починає культивувати пороки, а не попереджати їх.

Я зняв зі стіни ікону правдолюбиці Гольник. Її місце яскраво описав Данте у «Божественній комедії». Воно – на 8 колі пекла серед лицемірів, закутих у свинцеві мантії.

Геннадій Сікалов, І частина журналістського розслідування