Депутати не погодили креатуру свого голови в крісло «Полтававодоканалу»

31.01.2017 Поділитися

Депутатський корпус Полтавської обласної ради на сьогоднішній сесії не підтримав кандидата Василя Воротинцевого на посаду директора КП «Полтававодоканал» строком на п’ять років.

Кандидатуру донеччанина Воротинцева погодили члени конкурсної комісії на ІІ етапі відбору, вчора.

Зазначимо, під час своєї презентації членам комісії Воротинцев заявив, що наразі безробітний, причетний до бізнесу, але доходів останні 4 роки не мав, а займався наукою та волонтерством.

Більше з ІІ етапу конкурсу дивіться в сюжеті «Останнього Бастіону».

Нагадаємо, ми вже писали про просування окремих кандидатів із Донецької та Луганської області в крісло генерального директора «Полтававодоканалу». Видання й деякі політики пов’язували ці спроби з кулуарними домовленостями між головою місцевої облдержадміністрації Валерієм Головком, головою облради Олександром Біленьким та його технологом Сергієм Фільом.

Зокрема, про це недвозначно натякнув екс-голова обласної ради Петро Ворона

– Навіть Удовіченко (у минулому голова Полтавської ОДА й обласної ради – ред.) не взяв на роботу жодного донеччанина чи луганця. А ви зараз голови поопускали й сидите, тому що вам дали вказівку зверху це зробити, – адресував Ворона членам комісії під час проведення ІІ етапу конкурсного відбору.

Відмовивши Воротинцеву, депутати погодили укласти контракт з Тетяною Вітряк на посаду директора Полтавського академічного обласного театру ляльок, Антоном Смагіним на посаду головного лікаря Лубенського обласного наркологічного диспансеру, Ларисою Уграновською на посаду головного лікаря Опішнянської туберкульозної обласної лікарні.