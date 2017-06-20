До 17 грн може подорожчати хліб у полтавських магазинах через менший урожай

20.06.2017 Поділитися

Цього року фермери констатують, що урожай зернових культур буде на чверть нижчим, ніж у минулому році. Це спричинить подорожчання полтавського хлібу до 12-17 грн.

Аграрії зазначають, що через погодні катаклізми великий обсяг посівів довелося пересівати. Тому вони змушені шукати стійкіші сорти зернових, які будуть менш вразливі до негоди, про це пише «Agravery».

Тому через нижчий на 25% урожай, ціни на хліб у полтавських магазинах можуть зрости до 12-17 грн за буханку.

Віктор Карпенко