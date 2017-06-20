ФК «Полтава» вийшла з відпустки з оновленим керівництвом

20.06.2017 Поділитися

Літня відпустка в футбольному клубі «Полтава» підійшла до кінця, саме час поговорити про плани команди на літнє міжсезоння, пише прес-служба команди.

Після більше ніж двох тижнів відпочинку «містяни» повертаються до роботи. Так, ФК «Полтава» зібрався на своїй заміській базі в Копилах. Там відбулося загальнокомандне зібрання та перше тренування в рамках підготовки до нового сезону.

Також футболістам представили нових членів клубу: почав свою роботу виконавчий директор Станіслав Майзус. А голкіперів «чорно-зелених» тренуватиме Олег Колесов.

Довідково: Олег Колесов працював тренером воротарів у «Таврії», «Кримтеплиці», у донецькому «Металурзі», кам’янській «Сталі» та «Тернополі».

Віктор Карпенко