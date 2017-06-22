Генерали піщаних кар’єрів: хто і як розкрадає надра Полтавщини

22.06.2017 Поділитися

ДЕВІЗ: «СЛУЖИТИ ТА ПРИКРИВАТИ»

Рік тому, у жовтні 2016-го, тоді ще новоспечені, але вже принципові полтавські поліціянти прославилися на всю Україну, затримавши 63-річного дідуся за торгівлю вирощеними у себе на городі овочами. Переляканий пенсіонер не захотів їхати у відділення і тоді співробітники патрульної поліції застосували фізичну силу і спеціальні засоби по відношенню до нього. Щоб затримати старенького й доставити його до дільниці, знадобилося аж п’ятеро кремезних поліціянтів. Очевидці події повідомляють, що літнього чоловіка з поліцейської дільниці забирала машина швидкої допомоги через проблеми з тиском.

Саме тоді, восени 2016-го, фейкова фірма з пропискою на квартирі отримала всі передумови для подальшого незаконного видобутку кварцового піску в Полтавському районі.

18 жовтня 2016 року між фірмою ТОВ «Солта» і ДП «Полтавське лісове господарство» був укладений договір. За ним фірма мала допомогти лісгоспу облаштувати пожежну водойму та влаштувати водозабірний майданчик на території Чалівського лісництва (між селами Копили та Марківка). Це передбачало очищення водойми від очерету й мулу в об’ємі 1950 кубометрів і розміщення його у відвали. Як згодом виявилося, договір був тільки прикриттям.

Насправді, з осені 2016 року на Чалівській протипожежній водоймі організовано незаконний намив і вивезення кварцового піску з порушенням всіх вимог законодавства України. Варто додати, що кварцовий пісок входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення за Постановою Кабміну №827 від 12 грудня 1994 року.

Те, що дідуся затримали за продаж городини в невідведеному для цього місці, а розорення надр в особливо великих розмірах залишається непоміченим уже рік, свідчить тільки про одне. Контроллючі та правоохоронні органи зацікавлені у нанесенні державному бюджету багатомільйонних збитків.

Наші журналісти виїхали на місце злочину з метою зафіксувати масштаби незаконної діяльності з розкрадання надр. Тільки за годину спосетереження ми зафіксували 10 вантажівок «Камаз», «ЗіЛ», «Mercedes», «Iveko» з повними причепами піску. Обсяг причепів – від 5 до 18 м3. Кілька машин, побачивши камери, скинули пісок і виїхали порожніми.

РУКА РУКУ МИЄ, АБО ДЕ РОБОТА НА 46,2 МЛРД?

Зафіксувавши перші машини з піском ми подзвонили заступнику прокурора області Плескачу та на 102. Чому саме їм? Народна рада м. Полтави неоднаразово зверталася з заявами до ГУ НП у Полтавській області про незаконний видоуток та реалізацію піску з Чалівського лісництва. Поліціянти впродовж тривалого часу не вчинили дій, які б перешкодили злочину. Це змусило голову Народної Ради Володимира Дащенка звернутися до Генпрокуратури, Адмінстрації Президента, Міністерства Внутрішніх справ України, Державної службу геології та надр України.

Остання в березні 2017-го провела перевірку діяльності ТОВ «Солта». В Акті перевірки №3 посадові особи держгеоконтролю встановили низку порушень і відсутність у фірми всіх основних дозвільних документів.

Основні відустні документи:

У ТОВ «Солта» відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами;

Відсутній проект розробки родовища корисних копалин;

Відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов’язаних із користуванням надрами;

Відсутній акт про надання гірничого відводу;

Відсутнє маркшейдерське обслуговування під час видобутку;

Відсутній дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт;

Відсутній план розвитку гірничих робіт на поточний рік (затверджений і погоджений у встановленому законодавством порядку);

Відсутня інформація щодо фактичного місцезнаходження ТОВ «Солта». Посадові або уповноважені особи відсутні за адресою, вказаною слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави.

Після скарг на бездіяльність ГУ НП і надані результати проведеної Держгеонадрами перевірки, справа за ст. 240 ч.2 КК України (Порушення правил охорони надр) потрапила в провадження прокуратури Полтавської області.

Патрульну поліцію ми викликали о 13.21. Патруль прибув на місце злочину через 2 години (!) після нашого дзвінка. Однак, за словами поліцейських, вони не мали права затримувати вантажівки з піском. Ще через годину й дзвінок особисто керівництву поліції та заступнику облпрокурора прибула слідчо-оперативна група. Звісно, до того часу вся техніка встигла покинути місце злочину.

Імовірно, затягування з прибуттям правоохоронців саме на цей виклик пов’язане з переговорами керівництва ГУ НП і прокуратури області й вказівкою дати крадіям можливість втекти.

Цікаво, що тікаючи, навантажувач врізався в сосну і був затриманий на виїзді з с. Копили біля тренувальної бази ФК «Полтава».

Сподіваємося, у слідчої знайдеться пояснення своїм діям і отриманню вказівок у телефонному режимі. За підбори і міні-юбку окрема подяка. Сумнівне задоволення ходити з кілометр по піщаних кар’єрах на 10-см платформі, але що не зробиш заради краси) Принаймні, хоч щось приємне за 5 годин, проведених при + 35.

До слова, Національна поліція цьогоріч обходиться держбюджету в 16,7 млрд грн. Збільшити фінансування відомства ще на 4 млрд грн попросив голова Національної поліції Сергей Князєв 25 квітня у присутності міністра Арсена Авакова і прем’єра Володимира Гройсмана. Князєв сказав, що «наявних грошей може не вистачити до кінця року».

Загалом у 2017 році на фінансування бюджету МВС, якому підпорядковується низка підрозділів – від Нацгвардії до прикордонників з рятувальниками – виділено 46,2 млрд грн.

Особисто для нас залишається загадкою, чому нова-стара поліція за 16,7 млрд їде на виклик про злочин понад 3 години. Може, слід таки визнати, що гроші йдуть не за призначенням і «нова»– ніяка вже й не «нова», просто загорнута в красиву етикетку «стара» з рейтингом від 1 до 5% довіри в населення.

ЗВІДКИ НОГИ РОСТУТЬ?

У І частині розлсдіування «Пісок для Піска: «БПП» розорює надра Полтавщини під позачергові вибори президента» ми писали, що політична партія «Народний Фронт», яка фактично контролює Полтавську область через своїх представників, збирає чорну касу для підкупу виборців на майбутніх президентських і парламентських виборах, які заплановані вже на осінь.

Контроль за збиранням кешу покладений на голову Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка – людину екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Кришу безкарності здійснює керівник ГУ НП Олег Бех – прямий підлеглий Арсена Авакова («Народний Фронт»). Із боку прокуратури – прокурор прокуратури Полтавської області Микола Кармазін. Як повідомили видання інформовані джерела, завдання прикривати «промисел» Головка Кармазіну дав заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Останній пов'язаний із «Народним Фронтом» і раніше обіймав посаду керівника юридичного департаменту цієї партії. Представник «БПП», перший заступник Головка Андрій Пісоцький особисто «пресує» представників турецької компанії «Onur», змушуючи останніх купувати матеріали для будівництва дороги Київ – Харків у конвертаційних центрів, представниками яких є «Авалон» і «Реаком». Більше в червневому номері газети.

Також інформатори повідомили, чому поряд із намивом піску вже вирубано близько 2 га соснового лісу. Головко нібито вже запланував побудувати нове межигір’я в мальовничій місцині в 10 хв їзди від Полтави.

Вирубана ділянка лісу. Таких спустошених ділянок на території лісництва декілька.

ЦІНА ПИТАННЯ

Ми вкотре викладаємо фото- та відеодокази незаконного розорення надр Полтавського району. Вкотре через ЗМІ офіційно звертаємось до ГПУ, НАБУ, МВС, САП. Тому що сума завданих збитків від незаконного намиву й реалізації піску, вирубування лісу вражає.

Наведемо офіційні цифри. Ринкова вартість намитого чистого піску коливається в районі 140 грн за кубометр. Якщо видобувати пісок офіційно й сплачувати всі податки до бюджету, із кожного видобутого метра кубічного піску доведеться сплатити близько 70 грн податків і зборів до бюджету.

Під час огляду Держгеонадрами було виявлено тисяча кубометрів незаконно намитого піску. Якщо підрахувати кількість машин і частоту їхніх «ходок» у Чалівське лісництво, зрозуміло, що це – приблизний денний обсяг вивезеного (вкраденого) піску. 1000 м3 піску у грошовому еквіваленті = 140 000 тис. грн щоденного прибутку «чорних» копачів. За десять днів роботи – 1 млн 400 тис. грн, за місяць – понад 4 млн 200 тис. грн. Це – майже 200 000 тис. доларів чистого прибутку. Щомісяця.

Скільки з цих коштів осідає в правоохоронних органах за невтручання – питання, що потребує з’ясування.

У зв’язку з вищевикладеним у видання виникає ряд питань:

До керівництва прокуратури та ГУ НП у Полтавській області – із чим пов’язана бездіяльність у розслідуванні описаного в статті злочину впродовж майже року?

Чому досі не припинено діяльність та не притягнуто до відповідальності посадові особи з ТОВ «Солта» і ДП «Полтавське лісове господарство», які підписали сумнівний договір і під його прикриттям уже майже рік здійснюють незаконний видобуток і реалізацію кварцового піску, чим наносять державі збитків в особливо великих розмірах?

Чому не притягнуто до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Солта», яке понад рік здійснює видобувну діяльність без основних дозвільних документів, зокрема без спецдозволу на користування надрами?

Чому вході супроводження кримінального провадження за ст. 240 ч. 2 після затримання і вилучення техніки крадіїв обласною прокуратурою і Управлінням захисту економіки, техніка була відпущена?

Хто відповість за вирубаний сосновий ліс і завданні державі збитки?

До ГПУ, МВС, – чому ваші регіональні структури в особі прокуратури Полтавської області і ГУ НП Полтавської області не реагують на звернення про злочин і виявляють бездіяльність, яка дозволяє третім особам безперешкодно розорювати надра загальнодержавного значення?

Уважати публікацію офіційною заявою про вчинення злочину посадовими особами Полтавської ОДА Валерієм Головком, Андрієм Пісоцьким, керівництвом ГУ НП у Полтавській області Олегом Бехом, Сергієм Чижем, Русланом Бірюковим, прокурором прокуратури Полтавської області Миколою Кармазіним.

Гнап Нерушима для «ОБ»