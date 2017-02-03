Глинська археологічна група оголосила набір на літні розкопки

03.02.2017 Поділитися

Експедиція з дослідження Глинського археологічного городища оголосила набір учасників на літні розкопки. Вони триватимуть орієнтовно з 15 червня до 15 липня 2017 року в с. Глинське Зіньківського району на Полтавщині. До експедиції може долучитися кожен охочий незалежно від статі та віку, розповів керівник експедиції, кандидат історичних наук Юрій Пуголовок.

Цьогоріч учасники продовжать вивчати поселення 13-14 ст. та більш давнє городище 10-11 ст. В експедиції, як і минулоріч, візьмуть участь студенти українських вишів, вітчизняні та закордонні археологи. Головне завдання розкопок – детальніше дослідити територію Глинського археологічного комплексу.

Загалом це 7 археологічна експедиція з дослідження Глинського городища. Останні три відбуваються за підтримки громадської спілки «Останній Бастіон».

Нагадаємо, тогоріч група археологів із понад 50 осіб віднайшла рештки армії воїнів литовського князя Вітовта.

За додатковою інформацією звертатися до керівника Глинської експедиції Юрія Пуголовка (натиснути для переходу) у соціальній мережі Facebook.