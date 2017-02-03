Глинська археологічна група оголосила набір на літні розкопки
|Поділитися
Експедиція з дослідження Глинського археологічного городища оголосила набір учасників на літні розкопки. Вони триватимуть орієнтовно з 15 червня до 15 липня 2017 року в с. Глинське Зіньківського району на Полтавщині. До експедиції може долучитися кожен охочий незалежно від статі та віку, розповів керівник експедиції, кандидат історичних наук Юрій Пуголовок.
Цьогоріч учасники продовжать вивчати поселення 13-14 ст. та більш давнє городище 10-11 ст. В експедиції, як і минулоріч, візьмуть участь студенти українських вишів, вітчизняні та закордонні археологи. Головне завдання розкопок – детальніше дослідити територію Глинського археологічного комплексу.
Загалом це 7 археологічна експедиція з дослідження Глинського городища. Останні три відбуваються за підтримки громадської спілки «Останній Бастіон».
Нагадаємо, тогоріч група археологів із понад 50 осіб віднайшла рештки армії воїнів литовського князя Вітовта.
БІЛЬШЕ: Археологи знайшли унікальні артефакти армії Вітовта на Полтавщині
За додатковою інформацією звертатися до керівника Глинської експедиції Юрія Пуголовка (натиснути для переходу) у соціальній мережі Facebook.