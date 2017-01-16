Голова Полтавської ОДА погруз у «гівняному бізнесі»

16.01.2017 Поділитися

Минулого тижня на нашому сайті з’явилася публікація про злив нечистот у річку Ворскла вантажівкою-асенізатором. Про це видання повідомляв очевидець подій, надавши фотодокази, як нечистоти зливали в річку під мостом на в’їзді в Полтаву з боку Харкова.

Зловмисника було затримано правоохоронцями на гарячому за кілька днів після публікації матеріалу. Ми дізналися, що операцію проводили працівники поліції та екоінспекції за нашим зверненням. Однак жодної новини про припинення несанкціонованого забруднення водойми не було оприлюднено ні на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ні на ресурсі Держекоінспекції в Полтавській області.

У той час на сайті полтавської поліції не забули згадати про затримання крадіїв телефонного кабелю в Карлівському районі. Мабуть, у прес-службі вважають кілька метрів кабелю більш важливими за врятовану екосистему Ворскли й водія асенізатора, якому інкримінують одразу кілька порушень.

Редакція пов’язує факт замовчування теми «гівновозів» із відпрацьованим бізнесом, підконтрольним голові Полтавської ОДА Валерієві Головку.

За нашою інформацією, разом із комунальними асенізаторами в місті розгорнули діяльність необліковані машини з викачування нечистот. Їх зливають у несанкціонованих для того місцях, чим наносять мільярдні збитки екології регіону.

На м-ні Мотель (на розі Грушевського та Київського Шосе);

Головна насосна станція по вул. Київське Шосе (яма за «Метро»);

Пров. Перспективний біля метанової АЗС;

Вул. Великорогізнянська.

Тоді як офіційна станція зливу розташована по вул. Нижньомлинській на КАТП 1628.

Вище перераховані незаконні точки зливу нечистот у місті. Їх може перевірити кожний житель. Якщо поліцейські не помічають грубого порушення під носом, «Останній Бастіон» готовий ініціювати комплексну перевірку особового складу в офтальмолога, психотерапевта й отоларинголога.

За покривання «гівняного бізнесу» Головко, за попередньою інформацією, отримує свої 500 тис. грн щомісячної вигоди. Головко вкотре довів, що керується тезою нібито гроші не тхнуть, то правоохоронні органи під питанням. Отримувати хабара за закриті очі тут не найкраща ідея. По-перше, у ніс б’є запах, а по-друге, можна забруднити руки г…

Цікавий і посередник у справі – Олександр Єгоров, виходець із Луганщини. Він – ставленик Головка.

Останній спробує протиснути луганця в крісло керівника «Полтававодоканалу» з кількох причин: доступ до вантажівок, що мають цистерни й право викачувати ще більше нечистот, прикриваючись послугами комунального підприємства.

Окрім усього, якщо Єгорова чи іншого члена «донецького клану» заведуть у «Полтававдоканал», де гарантія, що одного дня з кранів полтавців потече справжнє л…но. За яке громадяни будуть змушені платити за тарифом.

Нагадуємо, що завтра о 10-00 відбудеться засідання конкурсної комісії щодо проведення першого етапу конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал».

Запрошуємо представників громадських об’єднань, активну громаду міста долучитися до заходу з метою унеможливленню проявів корупційної складової та винесенню завідомо погодженого в кулуарах рішення.