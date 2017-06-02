Грабіжники зруйнували чи не найбільш багате поховання сарматського часу на Полтавщині

02.06.2017 Поділитися

Редакції «Останнього Бастіону» стало відомо про зухвале пограбування сарматського поховання в Лубенському районі на Полтавщині. Зі слів грабіжників на одному із форумів, відомо, що знайдені речі були «на краю поля, за декілька метрів від лісу». Звісно, це повідомлення важко перевірити, але саме виявлення речей в результаті грабіжницьких дій є фактом. Головною здобиччю чорних копачів став бронзовий казан та глек, що датуються першими століттями нашої ери. Речі унікальні та виняткові і, стали б окрасою будь-якого українського музею, а так їх доля, як і багатьох подібних знахідок, залишиться невідомою, а важлива наукова інформація втраченою назавжди.

Всі знахідки виставлені на продаж. Вартість казана, на думку грабіжників, становить 100 002 грн, а глека – 10 002 грн. (вже проданий за 13 520 грн)

Фото казана

Глек

Варто наголосити на бездіяльності в цьому напрямку органів охорони культурної спадщини Полтавської області. До речі, їх фінансування було збільшено за останній рік у кілька разів.

Так, заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко у серпні 2016 року зазначав, «уже виділили близько 500 тисяч гривень. Сподіваюсь, наступного року сума зросте до 800 тисяч гривень». За словами директора Полтавського краєзнавчого музею Олександра Супруненка, «на кошти, які виділила облрада, археологи планують закупити інструмент, зокрема лопатки (« одна коштує близько тисячі гривень »), а також – палатки, пристрої GPS та фотоапарати».

Крадіжки уможливлює умисно створене недосконале законодавство з питань захисту історичної спадщини. Керівництво органів охорони культурної спадщини, здається, працює в напрямку вивезення артефактів культури, на базі якої сформувалася українська автентичність. Сума збитків від роботи чорних археологів вимірюється не в грошових одиницях, а в спроможності/неспроможності нації ідентифікувати себе.

Геннадій Сікалов