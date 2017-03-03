Хронологія захоплення «Полтававодоканалу» обласним керівництвом (У ДОКУМЕНТАХ)

03.03.2017 Поділитися

3 березня минає місяць, як голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, попри рішення депутатського корпусу, самовільно завів Василя Воротинцева спершу заступником гендиректора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал», а невдовзі – своїм розпорядженням призначив гендиректором.

«ОБ» має в наявності всі документи, які показують хронологію, фактично захоплення Біленьким «Полтававодоканалу», через незаконне призначення керівного складу підприємства. Документальна база дозволяє повністю зрозуміти хід заведення «донецьких» у структуру водоканалу й кадрові ротації, які при цьому виникали. Також вона стане в пригоді правоохоронцям, які вже давно мали б зацікавитися цією темою.

Видання висловлює подяку заступникові начальника Управління комунальним майном обласної ради Валерієві Толкачову за документи, надані на платній основі.

Окремі позиції, що на нашу думку, потребують обізнаності з передумовами й важливими супровідними деталями, ми коментували, інші документи – подали без уточнень і пояснень.

1 червня 2016 року голова облради Біленький своїм розпорядженням призначив на посаду виконувача обов’язків гендиректора «Полтававодоканалу» строком на 2 місяці луганчанина Олександра Єгорова. До того його було введено в штат на посаду першого заступника гендиректора – директора з фінансово-економічних питань. Раніше «ОБ» писав, що посаду заступника з правом підпису було створено за ініціативи голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Окремі діячі і журналісти пов’язували таке рішення зі спробами збанкрутувати підприємство.

Народна Рада міста Полтави у червні 2016 року повідомляла, що отримала копії документів, які свідчать про організацію і проведення непрозорого конкурсу на водоканалі щодо залучення на конкурсних засадах установи, що має необхідний досвід та забезпечення в сфері проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом отримання субвенції, з кінцевим терміном подання рекомендації до 30.09.2016 року.

На посаду першого заступника генерального директора з 15.06.2016 призначили Володимира Христинця. Він також був замом із фінансово-економічних питань. На цій посаді Христинець посунув… Єгорова.

Редакція «ОБ» публікувала матеріал, як в.о. директора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» Олександр Єгоров передав в оренду благодійній організації «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України» майже 1000 м2 площі підприємства. Вартість оренди зазначеної земельної ділянки з пам’яткою архітектури та нежитловим приміщенням на ній обійшлася «Сльозам» у 4720 грн на міс., що є вкрай заниженою вартістю оренди як для такого комплексу.

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко звернувся до голови облради Олександра Біленького з проханням поставити Олександра Єгорова на посаду в.о. директора комунального підприємства «Полтававодоканал». Розпорядженням без дати та підпису (вони з’явилися згодом) Біленький призначив Єгорова в.о. керівника підприємством із 02.08.2016 до моменту вирішення питання про голову «Полтававодоканалу» на сесії облради.

Нагадаємо передісторію: кандидата на посаду гендиректора «Полтававодоканалу» обирала профільна комісія Полтавської облради під головуванням заступника голови облради Анатолія Ханка в кілька етапів. Останній етап відбору було призначено 30 січня, за день до чергової сесії обласної ради. Джерела «Останнього Бастіону» в обласній раді цей збіг пояснювали бажанням Біленького одразу просунути погодженого в кулуарах кандидата. Одначе депутати на сесії проголосували проти призначення Воротинцева. «Останній Бастіон» і деякі депутати пов’язували неприкрите протягування луганця з кулуарними домовленостями між головою місцевої облдержадміністрації Валерієм Головком, головою облради Олександром Біленьким та його посередником Сергієм Фільом.

Після невдалого голосування, Біленький в обхід рішенню депутатів 3 лютого завів Воротинцева на підприємство в ролі заступника в.о. директора Єгорова, а 8 лютого видав Фількіне розпорядження про звільнення останнього за власним бажанням і призначення на вакантну посаду Воротинцева.

За останньою інформацією, після перетворення «Полтававодоканалу» в керовану у ручному режимі структуру, пішов напад на «Полтаватепоенерго». Заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, що паралельно є депутатом обласної ради, вніс у порядок денний бюджетної комісії, сьогодні 3 березня, пропозицію винести на найближчу сесію облради питання про дострокове розторгнення контракту з Володимиром Чернявським, керівником «Полтаватеплоенерго». Свою пропозицію Пісоцький аргументував нібито порушеннями в діяльності підприємства, виявленими комісією під час позапланової перевірки. Цю пропозицію депутати відхилили. А ми побачили (точніше, почули) подальші наміри керівництва Полтавської ОДА/облради.

Зазначимо, найближча сесія обласної ради – 6 березня.

І все вказує на те, що не просто далі буде, а далі буде багато цікавого.

Анна Черниш