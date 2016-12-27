Хто з Полтавської поліції «кришує» одноруких бандитів?

27.12.2016 Поділитися

Упродовж останнього тижня боротьба поліцейських проти підпільних казино в медійному просторі набула неабиякого резонансу. Силовики на камеру закрили кілька точок, чим створили інфопривід для піару на всю Україну. Пересічному українцеві могло здатися, що «робокопи» потвердили справедливість і закон.

Журналісти «Останнього Бастіону» на прикладі Полтави вирішили переконатися, чи справді після поліцейського рейду зменшилась кількість гральних закладів?

У результаті розслідування ми виявили 48 точок нелегальних ігрових закладів, підпільних казино та лотомаркетів у Полтаві, які продовжують функціонування й дотепер.

З власних джерел ми дізналися також імена «смотрящих» із кола правоохоронців, які кришують ці заклади та підтримують їхнє існування.

Інформатори з лав МВС повідомили, що кожний із підпільних ігрових закладів віддає поліцейському«даху» в середньому по тисячі баксів на місяць за «імунітет».

Цей факт пояснює далеко не бюджетні розміри доходів, внесені до е-декларацій керівним складом ГУ Нацполіції, записаної, однак на дружин, собак, котів, папужок, тільки не на себе.

У цій публікації ми приховали імена «смотрящих» і їхніх керівників, щоб дати можливість їм добровільно прикрити незаконний бізнес. Якщо ГУ Нацполіції в Полтавській області протягом тижня не припинить роботу перерахованих закладів із затриманням їхніх власників і конфіскацією всього майна, видання оприлюднить імена всіх поліцейських, причетних до кришування грального бізнесу.

Зазначимо, за ст. 203-2 ККУ зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Також «Останній Бастіон» готує до публікації джерела незаконного прибутку нечестивих поліцейських, які збагачують їх на сотні тисяч доларів.