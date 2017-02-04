Художник Трохимець-Милютін показав власний «Поклик душі» полтавцям

04.02.2017 Поділитися

Чимало полтавців завітало на відкриття виставки місцевого митця Віктора Трохимця-Милютіна «За покликом душі».

Автор говорить, що роботи виконані у стилі етюд. Виставка створювалася за недовгий час і є результатом кількох пленерів.

– Це – спілкування художника з натурою, але вони, може, більш живі, ніж просто надумані. Це – етюди краси землі полтавської, – Трохимець-Милютін.

Перша виставка Віктора Трохиця-Милютіна у Полтаві пройша аж у 54-му році. Тоді, жартував художник, він був молодий і без бороди. Відтоді він майже не пропускає жодної виставки.

Переглянути цю експозицію кожен охочий зможе до 24 лютого у виставковій залі Галереї мистецтв імені Ярошенка.

Віктор Карпенко